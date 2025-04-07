Почему Ан-2 считается самым надёжным самолётом в истории

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Ан-2, или просто "Аннушка" — это не самолёт, это летающий дед. Старый, добрый, неубиваемый.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Двуреков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Антонов Ан-2, Псков - Кресты RP104597

Его можно поставить в ряд с автоматом Калашникова или печкой "буржуйка" — работает в любых условиях, без капризов, и до сих пор.

А почему Ан-2 считается самым надёжным самолётом в истории?

Может взлететь и сесть почти отовсюду

Не нужен бетон — взлетит с луга, пашни, ледяного озера или просёлочной дороги.

Разбег — всего 70-100 метров, посадка — как прыжок в валенках.

У него низкая скорость сваливания (~50 км/ч!), что делает его почти "вертолётом с крыльями".

Прост как утюг — и надёжен как трактор

Один двигатель — АШ-62 (лицензия на американский Wright R-1820) — проверенный, как молоток.

Всё механическое: никакой электроники, которую можно сжечь.

В кабине — вёдра, тросики, дубовые рычаги. Сломался — починил проволокой и пассатижами.

Летал в любую погоду и климат

Арктика, джунгли, пустыня, горы — всё прошёл.

Работал при -50 и +40.

Не боится ни дождя, ни снега, ни ветра. Метеоусловия? Да плевать.

Универсальный солдат

Возил людей, сено, коз, бочки с горючим, рыбу, десант, раненых, почту, цемент.

Были версии: гидросамолёт, санавиация, сельхозопрыскиватель, пожарный.

Если надо — сбросит удобрения, если нужно — пассажиров (в хорошем смысле).

Ремонтопригодность уровня "Гараж СССР"

Запчасти есть в любом ангаре от Монголии до Кубы.

Обслуживание — простое, понятное, дешёвое.

Некоторые Ан-2 до сих пор в строю с ресурсом за 50 лет.

Неофициальный рекорд по "долголетию в небе"

Первый полёт — 1947 год.

Производили более 18,000 штук.

До сих пор летают(!). В Китае до сих пор клепают копии (Y-5), а в России делают модернизированные варианты.

Итак, Ан-2 — это "легенда на крыльях". Он вывозил детей с затопленных деревень, сбрасывал парашютистов, спасал леса от пожаров, делал круги над колхозными полями с удобрениями и патриотической песней из кабины.

Говорят, если на свете останется один самолёт — это будет Ан-2.

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