Почему Ан-2 считается самым надёжным самолётом в истории

Не нужен бетон — взлетит с луга, пашни, ледяного озера или просёлочной дороги.
Разбег — всего 70-100 метров, посадка — как прыжок в валенках.
У него низкая скорость сваливания (~50 км/ч!), что делает его почти "вертолётом с крыльями".
Прост как утюг — и надёжен как трактор
Один двигатель — АШ-62 (лицензия на американский Wright R-1820) — проверенный, как молоток.
Всё механическое: никакой электроники, которую можно сжечь.
В кабине — вёдра, тросики, дубовые рычаги. Сломался — починил проволокой и пассатижами.
Летал в любую погоду и климат
Арктика, джунгли, пустыня, горы — всё прошёл.
Работал при -50 и +40.
Не боится ни дождя, ни снега, ни ветра. Метеоусловия? Да плевать.
Универсальный солдат
Возил людей, сено, коз, бочки с горючим, рыбу, десант, раненых, почту, цемент.
Были версии: гидросамолёт, санавиация, сельхозопрыскиватель, пожарный.
Если надо — сбросит удобрения, если нужно — пассажиров (в хорошем смысле).
Ремонтопригодность уровня "Гараж СССР"
Запчасти есть в любом ангаре от Монголии до Кубы.
Обслуживание — простое, понятное, дешёвое.
Некоторые Ан-2 до сих пор в строю с ресурсом за 50 лет.
Неофициальный рекорд по "долголетию в небе"
Первый полёт — 1947 год.
Производили более 18,000 штук.
До сих пор летают(!). В Китае до сих пор клепают копии (Y-5), а в России делают модернизированные варианты.
Итак, Ан-2 — это "легенда на крыльях". Он вывозил детей с затопленных деревень, сбрасывал парашютистов, спасал леса от пожаров, делал круги над колхозными полями с удобрениями и патриотической песней из кабины.
Говорят, если на свете останется один самолёт — это будет Ан-2.