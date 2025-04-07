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Игорь Буккер

Шокирующая находка на дне Лох-Несса: камера с фотоплёнкой вернулась, что на ней?

4:49
Наука » Полезно знать

В июле 1970 года американский биолог Рой Маккал из Чикагского университета, очарованный легендой о Лох-Несском чудовище, установил на дне знаменитого шотландского озера шесть камер-ловушек. Его цель была ясна — поймать Несси "на горячем".

чудовище, монстр
Фото: commons.wikimedia by Michael Hicks is licensed under Flickr
чудовище, монстр

Однако технологии того времени были несовершенны, и большинство этих устройств канули в мрак, как и сама обитательница глубин. Почти 55 лет спустя одно из этих устройств было обнаружено… совершенно случайно.

Недавно автономный подводный робот Autosub, также известный как Boaty McBoatface, проводивший испытания в Лох-Нессе в рамках исследований Национального океанографического центра Великобритании (NOC), застрял своим пропеллером в странной металлической конструкции.

Это оказалось ничем иным, как одной из камер Маккала. Устройство находилось на глубине около 180 метров и до сих пор было покрыто илом, словно в спячке.

Камеру подняли на поверхность, и к удивлению команды, она оказалась практически в идеальном состоянии. Её герметичный корпус сохранил внутренности — включая пленку, на которой всё ещё можно было проявить кадры.

Камера была оборудована встроенной вспышкой и активировалась, когда приманка тянула натянутую леску. Этот технологический артефакт выставлен в Центре Лох-Несса в деревне Драмнадрокит, где теперь его может увидеть каждый желающий.

Хотя на фотографиях не оказалось следов чудовища, снимки всё же открывают уникальное окно в тёмные воды Лох-Несса, погружённые в вечную полутьму. Именно там, в этих глубинах, затаилась одна из самых известных загадок мира криптозоологии.

Легенда о Лох-Несском чудовище на протяжении десятилетий вдохновляла исследователей, туристов и просто мечтателей. В пантеоне мифических существ она стоит рядом со Снежным человеком и Человеком-мотыльком. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств существования Несси, каждый найденный объект, каждая тень под водой — это повод для новых споров, версий и надежд.

Всё чаще исследователи рассматривают Несси не как доисторического плезиозавра, а как ошибочную интерпретацию природных явлений или встречи с неизвестным, но вполне реальным существом. Например, в 2019 году была предпринята попытка секвенировать всю ДНК, содержащуюся в воде озера. Цель — выяснить, кто действительно обитает в этих водах.

Результаты оказались интригующими: никаких следов плезиозавра, гренландской акулы, осетра или гигантского сома обнаружено не было. Вместо этого были найдены следы ДНК европейского угря.

Исследователи не исключают, что некоторые особи могли вырасти до аномальных размеров, особенно в условиях низкой конкуренции за пищу. Угорь гигантских размеров мог бы объяснить многие наблюдения: удлинённую "шею", плавные движения и внезапные исчезновения. Однако и эта гипотеза имеет множество скептиков.

Несмотря на скепсис, интерес к загадке не угасает. Организация "Проект Лох-Несс", основанная исследователем Адрианом Шайном, занимается изучением озера уже более сорока лет. Именно он обнаружил легендарную камеру и продолжает искать научные объяснения, не отвергая при этом магию легенды.

Лох-Несс — не только мистическое озеро, но и уникальная испытательная площадка для подводных технологий. Благодаря своей глубине и суровым условиям, оно идеально подходит для тестирования автономных аппаратов, предназначенных для дальних миссий в открытом океане. Ведь, по оценкам, карты составлены только для 26% океанского дна. Остальные — настоящие белые пятна.

Современные автономные подводные роботы, как Boaty McBoatface, используются для длительных миссий и сбора данных в труднодоступных регионах. Их возможности с каждым годом растут — теперь они способны проводить высокоточные 3D-картографические съёмки и даже взаимодействовать с объектами на дне. Кто знает, быть может, следующий их "улов" окажется не камерой 70-х, а чем-то действительно сенсационным?

В то время как одни продолжают мечтать о Несси, другие видят в этих погружениях способ раскрыть тайны природы, изучить биоразнообразие и даже получить представление о прошлом Земли. Легенды становятся поводом для исследований, а исследования — источником новых мифов.

Уточнения

Лох-несское чудовище (англ. Loch Ness Monster, гэльск. Uilebheist Loch Nis), Не́сси, (англ. Nessie) — персонаж шотландского фольклора и современной массовой культуры, существо, согласно популярным представлениям обитающее в озере Лох-Несс в Северо-Шотландском нагорье; часто описывается как крупное животное с длинной шеей и с одним или несколькими горбами, выступающими из воды.

«Человек-мотылёк» (англ. Mothman, иногда Мофман или Мотман) — существо-криптид, обладающее крыльями, высоким ростом и достаточно большой силой, представленное в городских легендах США, Италии, России (Приморский край) и других стран.

Сне́жный челове́к (йе́ти, бигфут и др.) — мифическое обезьяноподобное и человекоподобное существо, криптид, якобы обитающий в различных высокогорных или лесных регионах мира. Обычно описывается как большой волосатый человек или гигантская прямоходящая обезьяна.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы история экология технологии
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