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Пять способов избавиться от запаха пота, о которых вы точно не знали

2:17
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В тёплое время года, когда физическая активность на свежем воздухе становится более популярной, многие сталкиваются с неприятным запахом пота. Но что если я скажу вам, что сам пот не имеет запаха? Давайте разберёмся, что на самом деле вызывает этот дискомфорт и как с ним бороться.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Что вызывает запах

Пот состоит в основном из воды и минералов, и сам по себе не имеет запаха. Истинный виновник — бактерии, которые активно размножаются во влажной и жаркой среде, например, в области подмышек и паха. Именно их жизнедеятельность и вызывает неприятный запах.

1. Когда обращаться к дерматологу

Если вы сталкиваетесь с проблемой чрезмерного потоотделения, стоит проконсультироваться с дерматологом. Он подскажет эффективные методы борьбы, такие как инъекции ботулинического токсина или специализированные антиперспиранты. Эти способы помогают контролировать потоотделение и, как следствие, запах.

2. Как сохранить одежду свежей

Чтобы минимизировать запах, важно следить за чистотой одежды. Использование бактерицидных средств при стирке помогает уничтожить бактерии, которые могут "поселиться" в ткани и оставлять стойкий запах.

3. Какие ткани выбирать для активного образа жизни

При занятиях спортом или физической активности лучше всего выбирать ткани, которые способствуют испарению пота. Избегайте материалов, которые удерживают влагу, поскольку они создают идеальную среду для размножения бактерий.

4. Важность гидратации и гигиены

После тренировки или в течение рабочего дня важно поддерживать гигиену и очищать тело от пота как можно скорее. Использование качественного мыла для антисептической обработки поможет удалить бактерии, особенно в тех зонах, которые подвержены потоотделению.

5. Использование мыла и антисептиков

Антисептические средства — ваши верные помощники в борьбе с бактериями, вызывающими неприятный запах. Также не забывайте поддерживать кожу сухой, чтобы предотвратить развитие микробов в складках тела.

Уточнения

Пот — водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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