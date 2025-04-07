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10.000 шагов — миф, маркетинг или ключ к долголетию: какие есть нюансы

2:09
Спорт

Ходьба — доступная и эффективная форма физической активности. А если использовать фитнес-браслет или смартфон, появляется дополнительная цель — набрать за день 10 000 шагов. Но откуда взялась эта цифра, и действительно ли она так важна?

Пенсионеры на прогулке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры на прогулке

Сколько нужно двигаться

Универсальной нормы нет — всё зависит от образа жизни и состояния здоровья. Однако для большинства 10 000 шагов — отличная ориентировочная цель. По словам профессора Пола Гордона из Университета Бейлора, обычная активность за день — это 3 000-6 000 шагов. Добавив получасовую прогулку (ещё 3 000 шагов), можно дойти до заветных 10 000.

Если не считать шаги, ориентироваться можно на рекомендации Минздрава США: не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки в неделю (например, быстрая ходьба или плавание), либо 75 минут интенсивной. Плюс 2 силовые тренировки.

Откуда взялись 10 000 шагов

Не из медицинских источников. Этот рубеж придумали в Японии в 60-х годах — в рамках маркетинга шагомера. Научной базы под этим числом нет. Однако исследования показали: больше шагов в день — ниже риск преждевременной смерти.

Сколько это в км по времени

В среднем 10 000 шагов — это около 8 км. Пройти их можно примерно за два часа, в зависимости от темпа.

Польза ходьбы

  • Снижает давление

  • Улучшает сон

  • Снижает риск диабета 2 типа

  • Помогает контролировать вес

  • Повышает устойчивость и координацию

Есть ли альтернатива

Да — важно не только количество шагов, но и интенсивность. Шагомер не учитывает, насколько активным был день. Лучше дополнить его пульсометром или отслеживанием времени в движении. Слишком много сидения, даже при наличии тренировок, может свести пользу на нет.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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