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Гуф, Харламов и другие звезды прощаются с Пашей Техником

2:02
Шоу-бизнес

4 апреля 2025 года стало известно о кончине рэпера Паши Техника в возрасте 40 лет. Многие представители шоу-бизнеса выразили соболезнования в социальных сетях.

Паша Техник
Фото: ВКонтакте / Паша Техник by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паша Техник

Гуф:

"Спи спокойно, брат. Нет слов. Мы будем очень скучать".

Гарик Харламов:

"Очень жаль. Соболезнования родным и близким. Паша Техник покинул этот мир".

Александр Зубарев отметил:

"Не получилось мне перетянуть его на сторону света. Хотя пытался. Он сам выбрал этот путь, ребят. Его свеча сгорела быстро, но ярко. Возможно, это будет уроком тем, кто хочет что-то попробовать в жизни. Удивлен ли я исходом? Нет. К этому шло, просто был вопрос времени. Берегите себя и будьте благоразумны".

Айза выразила надежду:

"Паша, верю, что твоя душа нашла покой. Мы будем скучать по тебе".

Егор Крид:

"Паша Техник — все. Эх, в этот раз не выкарабкался. Жалко человека. Веселый был. Не справился с зависимостью. Запрещенные вещества — зло. Мои соболезнования всем его близким".

Павел Дедищев поделился:

"Он был далеко неоднозначным, но однозначно одним из добрейших людей на моем пути. Спи спокойно, брат".

Бустер подчеркнул:

"Какому огромному количеству людей Паша поднимал настроение своей харизмой и чувством юмора. К сожалению, запрещенные вещества — путь к саморазрушению. Жаль, что у него не получилось побороть зависимость. Покойся с миром".

Напомним, в конце марта сообщалось, что Паша Техник был госпитализирован в больницу на Пхукете и введен в искусственную кому. 4 апреля появилась информация о планируемом отключении его от аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер и музыкальный продюсер.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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