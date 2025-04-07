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Петербургские мосты: история, которая начинается с цвета

1:20
Туризм

В самом сердце Санкт-Петербурга расположены мосты с "цветными" названиями, каждое из которых несёт в себе частицу истории и архитектурного замысла.

Петербург
Фото: web.archive.org by markklimyuk9000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Петербург

Экскурсовод Людмила Разбегаева поделилась с изданием Петербург2, откуда в Северной Пальмире появились "цветные" мосты. Оказывается, благодаря цвету перил старых деревянных переправ, располагавшихся ранее на их месте. 

Синий мост — самый широкий в городе, он раскинулся перед Мариинским дворцом. Зелёный мост, пересекающий Мойку в створе Невского проспекта, стал первым чугунным мостом в Петербурге. К нему примыкают Красный мост — также чугунный — а ранее существовали Жёлтый и Белый мосты.

Эти яркие названия родом из XVIII века, когда по проекту архитектора Петра Еропкина создавался план "Невского трезубца": к Адмиралтейству сходятся три проспекта — Невский, Вознесенский и Гороховая улица. Чтобы избежать путаницы с многочисленными мостами через Мойку, каждому из них присвоили цвет, совпадающий с окраской перил.

Эти названия — не просто указатели. Они отражают жизнерадостность и практичность петербуржцев, умевших сочетать эстетику с удобством городской навигации.

Уточнения

Пётр Миха́йлович Еропки́н (около 1698 — 27 июня (8 июля) 1740, Санкт-Петербург) — русский архитектор, руководитель Комиссии о Санкт-Петербургском строении, составившей первый генеральный план Санкт-Петербурга; разработал проекты планировки и застройки центральных районов, закрепив три главных лучевых проспекта, и наметил пути дальнейшего развития города.

Невский трезубец (Нептунов трезубец) — неофициальное название застройки левобережной части Санкт-Петербурга по системе «трёх лучей» относительно башни Главного адмиралтейства, осуществлённое в XVIII веке П. М. Еропкиным и включающее в себя главные городские магистрали.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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