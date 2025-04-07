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Посадили гортензию, а она не цветёт? Причина может быть в соседях

1:51
Садоводство

Гортензия может стать настоящей королевой вашего сада — пышной, яркой, заметной издалека. Но только при одном условии: ей нужно создать правильные условия с самого начала. Пропустите важную деталь — и ни красивого куста, ни роскошного цветения вы не увидите.

Голубая гортензия
Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Голубая гортензия

Время ещё есть

Если вы только задумались о покупке саженца — не спешите отказываться. Весна в разгаре, и шанс укоренить гортензию до активного роста всё ещё есть. Главное — не терять времени зря и не ошибиться с участком.

Какой угол сада подойдёт гортензии

Выбирайте южную сторону участка, где солнце светит не весь день, а около полудня скрывается в лёгкой полутени. Такое сочетание освещения позволяет кусту не перегреваться и формировать крупные цветочные шапки.

Если же ваш участок страдает от высоких грунтовых вод, лучше подобрать другое место или отказаться от идеи вовсе — корни гортензии не выносят застоя влаги.

С кем "дружит" гортензия

Соседи по клумбе тоже важны. Гортензия прекрасно уживётся с:

  • хостой,

  • астильбой,

  • пионами,

  • ирисами,

  • чайно-гибридными розами.

Это не только красиво, но и физиологически совместимо — растения не мешают друг другу расти и получать питание.

А вот кого рядом быть не должно

Опытные садоводы предупреждают: гортензия не терпит общества пряных трав, чеснока, акации и чёрной смородины. Эти растения угнетают рост куста, и ждать цветения в их окружении бессмысленно.

Гортензия — капризная, но благодарная. Стоит создать ей подходящую компанию и комфортные условия, и она ответит пышным, роскошным цветением.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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