Посадили гортензию, а она не цветёт? Причина может быть в соседях

Гортензия может стать настоящей королевой вашего сада — пышной, яркой, заметной издалека. Но только при одном условии: ей нужно создать правильные условия с самого начала. Пропустите важную деталь — и ни красивого куста, ни роскошного цветения вы не увидите.
Если вы только задумались о покупке саженца — не спешите отказываться. Весна в разгаре, и шанс укоренить гортензию до активного роста всё ещё есть. Главное — не терять времени зря и не ошибиться с участком.
Выбирайте южную сторону участка, где солнце светит не весь день, а около полудня скрывается в лёгкой полутени. Такое сочетание освещения позволяет кусту не перегреваться и формировать крупные цветочные шапки.
Если же ваш участок страдает от высоких грунтовых вод, лучше подобрать другое место или отказаться от идеи вовсе — корни гортензии не выносят застоя влаги.
Соседи по клумбе тоже важны. Гортензия прекрасно уживётся с:
хостой,
астильбой,
пионами,
ирисами,
чайно-гибридными розами.
Это не только красиво, но и физиологически совместимо — растения не мешают друг другу расти и получать питание.
Опытные садоводы предупреждают: гортензия не терпит общества пряных трав, чеснока, акации и чёрной смородины. Эти растения угнетают рост куста, и ждать цветения в их окружении бессмысленно.
Гортензия — капризная, но благодарная. Стоит создать ей подходящую компанию и комфортные условия, и она ответит пышным, роскошным цветением.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции. Изначально насчитывалось 2 формы — с белой и алой окраской соцветий.
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