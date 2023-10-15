Перекапывать ли огород осенью?

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Вопрос о том, стоит ли проводить осеннюю перекопку огорода, вызывает разные мнения среди огородников. Некоторые аргументируют, что это вредная практика, в то время как другие придерживаются традиций, утверждая, что наши предки всегда занимались перекопкой осенью, после внесения навоза, который лежал около года. Но стоит ли нам копать землю осенью?

Фото: commons.wikimedia. org

Осенняя перекопка огорода может предоставить следующие преимущества:

Улучшение структуры и влагоудерживающей способности почвы: Рыхление почвы помогает ей стать более воздушной и способной удерживать влагу.

Внесение удобрений: Осенняя перекопка предоставляет отличную возможность внести любые необходимые удобрения, чтобы обогатить плодородный слой.

Извлечение вредителей: При перекопке, вредители и их личинки поднимаются на поверхность, что позволяет более эффективно их уничтожить.

Переработка растительных остатков: Осенняя перекопка также способствует разложению остатков растений, что может быть полезным для земли.

Повышение рыхлости и воздухопроницаемости: Особенно это важно для плотных и глинистых почв, которые могут стать более рыхлыми и способными пропускать воздух.

Подготовка земли к посадкам: Осенняя перекопка может быть полезной для подготовки земли к будущим посадкам, обеспечивая ей необходимую рыхлость.

Обновление старых грядок: Для клубники, малины и других многолетников осенняя перекопка может быть необходимой для обновления старых грядок и подготовки их к посадке новых растений.

Однако следует обратить внимание на то, что осенняя перекопка не рекомендуется для песчаных или других легких почв, где влага и воздух хорошо циркулируют без дополнительной аэрации. Также важно не злоупотреблять перекопкой, выполняя ее не чаще, чем раз в три года, чтобы не нарушать баланс микроорганизмов в почве.

Если вы решите провести осеннюю перекопку, рекомендуется делать это в сухую, но не слишком жаркую погоду, при температуре от 9 до 15 градусов. Лучшее время для этого - начало октября, но при благоприятной погоде эту операцию можно выполнить и в ноябре. Важно завершить перекопку до начала сильных заморозков и падения снега.

Если дожди делают осеннюю перекопку затруднительной в определенный год, можно отложить ее до весны. Однако стоит помнить, что весенняя перекопка не всегда приносит пользу и, наоборот, может вызвать больше проблем, так как грунт может утратить влагу и микроорганизмы, а семена сорняков из глубоких слоев могут активно развиваться и конкурировать с культурными растениями.

В большинстве случаев можно отказаться от традиционной осенней перекопки. Вместо этого рекомендуется создавать посадочные борозды, вносить удобрения, использовать мульчирование, контролировать сорняки и осуществлять полив.

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