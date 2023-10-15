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Петр Дерябин

Перекапывать ли огород осенью?

3:10
Садоводство » Советы

Вопрос о том, стоит ли проводить осеннюю перекопку огорода, вызывает разные мнения среди огородников. Некоторые аргументируют, что это вредная практика, в то время как другие придерживаются традиций, утверждая, что наши предки всегда занимались перекопкой осенью, после внесения навоза, который лежал около года. Но стоит ли нам копать землю осенью?

Перекапывать ли огород осенью?
Фото: commons.wikimedia. org

Осенняя перекопка огорода может предоставить следующие преимущества:

Улучшение структуры и влагоудерживающей способности почвы: Рыхление почвы помогает ей стать более воздушной и способной удерживать влагу.

Внесение удобрений: Осенняя перекопка предоставляет отличную возможность внести любые необходимые удобрения, чтобы обогатить плодородный слой.

Извлечение вредителей: При перекопке, вредители и их личинки поднимаются на поверхность, что позволяет более эффективно их уничтожить.

Переработка растительных остатков: Осенняя перекопка также способствует разложению остатков растений, что может быть полезным для земли.

Повышение рыхлости и воздухопроницаемости: Особенно это важно для плотных и глинистых почв, которые могут стать более рыхлыми и способными пропускать воздух.

Подготовка земли к посадкам: Осенняя перекопка может быть полезной для подготовки земли к будущим посадкам, обеспечивая ей необходимую рыхлость.

Обновление старых грядок: Для клубники, малины и других многолетников осенняя перекопка может быть необходимой для обновления старых грядок и подготовки их к посадке новых растений.

Однако следует обратить внимание на то, что осенняя перекопка не рекомендуется для песчаных или других легких почв, где влага и воздух хорошо циркулируют без дополнительной аэрации. Также важно не злоупотреблять перекопкой, выполняя ее не чаще, чем раз в три года, чтобы не нарушать баланс микроорганизмов в почве.

Если вы решите провести осеннюю перекопку, рекомендуется делать это в сухую, но не слишком жаркую погоду, при температуре от 9 до 15 градусов. Лучшее время для этого - начало октября, но при благоприятной погоде эту операцию можно выполнить и в ноябре. Важно завершить перекопку до начала сильных заморозков и падения снега.

Если дожди делают осеннюю перекопку затруднительной в определенный год, можно отложить ее до весны. Однако стоит помнить, что весенняя перекопка не всегда приносит пользу и, наоборот, может вызвать больше проблем, так как грунт может утратить влагу и микроорганизмы, а семена сорняков из глубоких слоев могут активно развиваться и конкурировать с культурными растениями.

В большинстве случаев можно отказаться от традиционной осенней перекопки. Вместо этого рекомендуется создавать посадочные борозды, вносить удобрения, использовать мульчирование, контролировать сорняки и осуществлять полив.

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ОСЕННЯЯ ПЕРЕКОПКА ОГОРОДА-ЧТО ЭТО НАМ ДАЁТ?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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