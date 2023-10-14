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Петр Дерябин

Чтобы розы не сгнили: что надо учитывать при окучивании садовых красавиц

3:48
Садоводство

Перед тем как окучить розы на зиму, возникают вопросы о необходимости окучивания, о том, как правильно выполнить эту процедуру и, самое важное, какой материал выбрать. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.

Чтобы розы не сгнили: что надо учитывать при окучивании садовых красавиц
Фото: архив

Окучивание роз на зиму имеет свои сторонники и противники. Некоторые опытные розоводы считают, что это является одной из главных причин появления различных проблем, таких как чернота, гниль, трещины на побегах. По их мнению, окучивание не имеет смысла, особенно если розы уже находятся под теплым укрытием. Тем не менее, другие садоводы считают, что окучивание является весьма полезным и, при правильном подходе, может усилить морозостойкость роз и защитить их побеги от разрывов.

Решение проводить или не проводить окучивание в вашем розарии зависит от вас. Однако, стоит помнить, что не все розы нуждаются в этой процедуре. Обычно ее требуют розы с собственной корневой системой, особенно тех, у которых она довольно нежная. С другой стороны, розы, привитые на шиповник, как правило, более устойчивы к холоду, и их можно не окучивать. Особенно если кусты были хорошо погружены в почву. В случае, если место прививки находится выше поверхности грунта, окучивание стоит провести.

Также важную роль играет состав почвы. Если она легкая и рыхлая, то, при соблюдении всех правил, окучивание не вызовет вреда. Однако, если почва густая и тяжелая, и вы насыпаете ее большим слоем при окучивании, корни и побеги роз могут подвергнуться удушению, иссушению, что может привести к их загниванию.

Какие материалы для окучивания приводят к гнили роз

Существует несколько материалов, которые, при использовании для окучивания роз на зиму, могут способствовать гниению и разрушению растений.

Причины загнивания роз могут быть разные, включая невызревшие побеги и отсутствие обработки фунгицидами в конце сезона. Однако, выбор материалов для окучивания играет тоже важную роль, так как некоторые из них создают благоприятную среду для размножения грибков и бактерий.

В первую очередь, следует избегать использования органических материалов, таких как перегной, компост, торф, перепревший навоз, измельченные или целые сухие листья, мох сфагнум и подобных. При повышении температуры во время оттепелей, органический материал может начать разлагаться, что может оказаться неблагоприятным для здоровья роз. Вместо этого, эти материалы лучше использовать для подкормки или мульчирования в течение сезона, а не для окучивания корневой шейки роз.

Следует избегать подгребания к основанию кустов собственных листьев роз. Лучше сжечь их или добавить в компост, чтобы предотвратить инфицирование растений. Если вам нужно подвязать розы на зиму, используйте синтетические материалы для этой цели, так как натуральные волокна быстро впитывают влагу и могут привести к загниванию побегов.

Также стоит быть осторожными с укрытием из опилок. Опилки, хотя и медленно разлагаются, могут всё же быстро подсыреться и создать неблагоприятные условия для инфицирования. Если вы всё же решите использовать опилки для окучивания роз, выбирайте крупные опилки и стружку и, желательно, дополнительно укройте розы защитным домиком или шалашом. Весной опилки также стоит быстро убрать, так как они могут замедлить оттаивание почвы.

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Розы осенью.Правильная обрезка и укрытие роз на зиму. Никогда не вымерзнут
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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