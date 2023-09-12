Способы борьбы с соседскими сорняками

6:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Бывает довольно обидно, когда вы тратите много сил и времени на борьбу со сорняками на вашем участке, а ваш сосед, кажется, вместо того, чтобы их уничтожать, как будто специально разводит их. Как лучше всего поступить в такой ситуации и как защитить свои посадки от нежелательных растений?

Фото: архив Правды.Ру

Первым шагом стоит определить, какие именно сорняки растут на соседском участке. Если это сорняки, такие как

борщевик Сосновского,

эхиноцистис

или золотарник канадский,

которые признаны опасными инвазивными видами, то в данном случае закон на вашей стороне. Вы можете обратиться к компетентным органам и они могут наложить штраф на вашего соседа и потребовать уничтожения опасных растений.

Если же речь идет о более обыденных сорняках, таких как одуванчики, крапива, подорожник и другие распространенные виды сорных трав, то в этом случае у вас есть несколько вариантов действий.

Во-первых, можно попробовать более тактичный подход и начать разговор с соседом о данной проблеме. Возможно, сосед не осознает, что его сорняки проникают на ваш участок, и согласится сотрудничать в решении этой проблемы.

Во-вторых, если сосед не реагирует на ваши просьбы или не считает это проблемой, вам, возможно, придется решить этот вопрос самостоятельно. Полностью избавиться от сорняков может быть непросто, особенно учитывая, что некоторые из них могут распространять свои семена в воздухе. Тем не менее, если сорняки размножаются вегетативным путем, например, чередованием или корневыми отростками, вы можете предпринять шаги для предотвращения их распространения на вашем участке, что сделает задачу контроля над ними более управляемой.

Преграда от опыления соседскими сорняками своего участка

Этот метод не только эффективно предотвращает проникновение сорняков с соседних участков, но также может быть успешно использован для ограничения распространения агрессивных растений, которые склонны быстро распространяться, таких как ландыш, горец, барвинок, малина, мята и другие.

Принцип прост: выкопайте барьер вдоль вашего забора, используя металлические листы, шифер, линолеум или другой плоский материал, и углубьтесь на 30 см или, по возможности, на полметра в землю. Такой защитный барьер гарантированно не позволит сорнякам распространяться на ваши грядки и территорию.

Важно учесть, что материал следует вкапывать с перекрытием, чтобы обеспечить максимальную надежность барьера. Если перекрытие полностью невозможно, то рекомендуется дополнительно заделать места стыков, например, использовать остатки пленки, мешковину, линолеум или аналогичные материалы. Этот метод поможет вам защитить ваш сад и огород от нежелательных растений, сохраняя их красоту и плодородие.

Высадка растений по забору, которые будут защитой от сорняков

Для предотвращения вторжения ползучих сорняков на ваш участок, вы можете посадить более крупные и сильные травянистые многолетники вдоль забора. Они будут конкурировать с сорняками за доступ к воде и питательным веществам, что поможет удержать нежелательные растения под контролем. Однако важно выбирать такие виды, которые будут эффективными в этой роли, но не угрожают вашим собственным посадкам.

Рекомендуется отдавать предпочтение агрессивным быстрорастущим многолетникам, при этом строго контролируя их разрастание. Среди таких видов можно выделить

топинамбур,

страусник,

горец

и живучка.

Они не только помогут удержать сорняки под контролем, но и прикроют участок от любопытных взглядов, благодаря своей высокой и средней рослости.

Помимо этого, вы можете использовать почвопокровные растения, такие как барвинок малый, изотома и очиток едкий. Они помимо "отпугивания" сорняков, украсят пространство возле забора и добавят красок вашему участку.

Еще одним способом борьбы с сорняками является использование сидератов или их смесей. Особенно эффективными в этом плане являются

рожь,

овес,

клевер,

горчица,

фацелия

и вика.

Высаживая их на участке, вы можете подавить рост сорняков и улучшить качество почвы.

Укрывные материалы против соседских сорняков

Чтобы предотвратить вторжение сорняков на ваш участок, можно создать преграду в виде укрывного материала. Материалы, такие как спанбонд, пленка разных цветов или даже картон, размещенные на расстоянии приблизительно 50 см от забора, могут значительно ограничить распространение сорных трав. Несмотря на свою неприхотливость, сорные растения не способны проникнуть через искусственную поверхность такого рода преграды.

Применяя этот метод, вы также уменьшите количество сорняков на своей собственной даче, что сделает уход за почвой вдоль забора более легким и эффективным. Создавая такую барьерную защиту, вы обеспечиваете дополнительный слой защиты для ваших культур и сокращаете риск заражения сорняками с соседних участков.

Использование гербицидов

После применения гербицидов, почва вдоль забора останется без сорняков в течение периода от 1 до 6 месяцев, в зависимости от активного вещества препарата. Поэтому, если нет других способов ограничить распространение сорняков с соседних участков, можно использовать этот метод. Важно отметить, что гербициды следует применять только на своем участке, так как обработка посадок соседа может рассматриваться как незаконное вмешательство, что может иметь юридические последствия.

Кроме того, если ваш сосед выращивает культурные растения рядом с забором, они также могут пострадать от воздействия гербицидов. Важно учитывать этот фактор, чтобы избежать возможных конфликтов.

Следует помнить, что гербициды представляют опасность не только для сорняков, но и для человека. Поэтому при использовании гербицидов необходимо строго соблюдать инструкции и меры предосторожности, чтобы избежать риска для здоровья и окружающей среды.

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