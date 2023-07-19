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Петр Дерябин

Альбиносы или Как растут растения без хлорофилла

2:26
Садоводство

Растения являются жизненно важными компонентами нашей планеты. Они выполняют множество функций, таких как выработка кислорода, обеспечение пищи и создание приятной атмосферы. Однако, наряду с разнообразием цветов и форм листьев, в мире существуют и растения, необычные своим альбиносным внешним видом.

Альбиносы или Как растут растения без хлорофилла
Фото: cff2.earth. com/uploads/2018/08/02201911/13920739537_b82c5f0c66_o.jpg

Что такое альбиносные растения?

Определение альбиносных растений

Альбиносные растения — это растения, которые обладают генетическими изменениями, приводящими к отсутствию или недостатку хлорофилла, основного пигмента, необходимого для фотосинтеза. В результате этих изменений растения становятся белого или бледного цвета из-за отсутствия пигментации.

Причины альбиноизма у растений

Причины альбиноизма у растений могут быть разнообразными. Это может быть связано с мутациями в генах, отвечающих за синтез хлорофилла, или с нарушениями в процессе развития растения. Также альбиноизм может быть вызван воздействием внешних факторов, таких как повышенное ультрафиолетовое излучение или недостаток определенных питательных веществ.

Как растут растения без хлорофилла?

Роль хлорофилла в растениях

Хлорофилл — это основной пигмент, присутствующий в хлоропластах растений. Он играет ключевую роль в фотосинтезе, процессе, в результате которого растения преобразуют солнечную энергию в химическую энергию, необходимую для их роста и развития.

Растения без хлорофилла и их адаптации

Растения без хлорофилла развиваются и выживают благодаря различным адаптивным механизмам. Они могут использовать альтернативные пигменты, такие как антоцианы или каротиноиды, для поглощения энергии. Кроме того, некоторые альбиносные растения могут развивать специальные структуры, например, особые типы клеток, которые могут поглощать свет и передавать его в более глубокие слои тканей.

Альтернативные пигменты и адаптивные механизмы

Альтернативные пигменты, такие как антоцианы и каротиноиды, позволяют альбиносным растениям поглощать энергию из света, хотя и в меньших количествах, чем хлорофилл. Такие растения обычно не могут полностью синтезировать собственные органические вещества и должны получать их извне.

ХЛОРОФИЛЛ: ЗА ЧТО ЕГО ЛЮБЯТ?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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