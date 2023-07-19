Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Мутации растений и как они на них влияют

4:43
Садоводство

Мутация — это изменение ДНК последовательности в геноме организма. Она может возникать случайно или под воздействием различных факторов, таких как радиация, химические вещества или ошибки при копировании ДНК в процессе деления клеток. Мутации могут влиять на структуру генов, их функционирование и проявление фенотипических признаков.

Мутации растений и как они на них влияют
Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2019/06/mutant.jpg

Типы мутаций у растений

Генные мутации

Генные мутации — это изменения в структуре генов, которые могут привести к изменению последовательности аминокислот в белках. Такие мутации могут быть точечными (замена одного нуклеотида другим), делециями (удаление нуклеотидов) или инсерциями (вставка новых нуклеотидов).

Хромосомные мутации

Хромосомные мутации — это изменения в структуре или числе хромосом. Они могут быть вызваны делециями, дупликациями, инверсиями или транслокациями хромосомных сегментов. Хромосомные мутации могут приводить к изменению генного состава растения.

Геномные мутации

Геномные мутации — это изменения в общем количестве генов в геноме организма. Они могут происходить в результате дупликаций генов, делеций или перестроек генома. Геномные мутации могут иметь значительное влияние на развитие и функционирование растений.

Причины мутаций у растений

Мутации у растений могут быть вызваны различными факторами. Некоторые из них включают:

  • Естественные мутагены, такие как ультрафиолетовое излучение от солнца
  • Химические мутагены, которые могут быть присутствовать в окружающей среде или использоваться в сельском хозяйстве
  • Физические факторы, такие как радиация
  • Ошибки при копировании ДНК в процессе деления клеток

Влияние мутаций на растения

Мутации могут иметь различные последствия для растений. Некоторые мутации могут быть нейтральными и не оказывать видимых эффектов на организм. Другие мутации могут приводить к изменению фенотипических признаков, таких как форма листьев, цвет цветков или высота растения. Некоторые мутации также могут повлиять на способность растений к адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды.

Методы исследования мутаций у растений

Существует несколько методов, которые позволяют исследовать мутации у растений. Одним из них является секвенирование ДНК, которое позволяет определить последовательность нуклеотидов в геноме. Также используются методы генетической маркировки, мутагенез и селективное разведение растений с определенными мутациями.

Применение мутаций в сельском хозяйстве

Мутации могут быть использованы в сельском хозяйстве для создания новых сортов растений с желательными свойствами. Селекция на основе мутаций позволяет улучшить урожайность, устойчивость к болезням или адаптацию к определеннымусловиям выращивания. Это может быть особенно полезно для повышения продуктивности и устойчивости растений в условиях изменяющейся климатической ситуации.

Биотехнология и мутации растений

Биотехнология играет важную роль в исследовании и применении мутаций у растений. С помощью современных технологий, таких как генная инженерия и редактирование генома, ученые могут внести целенаправленные изменения в геном растения, чтобы достичь определенных свойств или улучшить его характеристики. Это открывает новые перспективы в области сельского хозяйства и позволяет создавать более устойчивые, продуктивные и адаптированные к условиям выращивания растения.

Роль мутаций в эволюции растений

Мутации являются важным двигателем эволюции растений. Они создают генетическое разнообразие в популяции растений, которое является основой для естественного отбора и адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды. Растения с выгодными мутациями могут иметь преимущество в выживании и размножении, что способствует распространению этих мутаций в популяции со временем.

Мутации и генетическая устойчивость растений

Мутации могут играть важную роль в генетической устойчивости растений. Некоторые мутации могут создавать устойчивость к вредителям, болезням или абиотическим стрессовым факторам, таким как засуха или низкие температуры. Это позволяет растениям выживать и процветать в экстремальных условиях и сохранять популяцию даже при неблагоприятных обстоятельствах.

МУТАЦИЯ ФИЛОДЕНДРОНОВ / Шокирующее превращение без мутагенов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
FT: Запад не готов к конфликту с КНР из-за опустевших запасов оружия в связи с поддержкой ВСУ
Врач-нарколог Стеценко назвал предельную дозу алкоголя
Марочко заявил, что ВСУ спешно стягивают резервы на Купянском направлении
НКО Хабаровского края будут выдавать сертификаты на услуги бездомным
В РФ создано устройство, позволяющее БПЛА находиться в "спящем режиме" в ожидании команды на атаку
Глава Житомирской ОВА Буненко заявил о повреждении объекта инфраструктуры
Марочко: ВСУ могли доставить в район Артёмовска кассетные боеприпасы
РИА Новости: Киев в панике, Запад готовится к "сливу" Украины
Опубликовано первое видео пожара на складе боеприпасов в Кировском районе Крыма
Певица Наргиз заявила, что её работе мешала любовница продюсера Максима Фадеева
Популярное
О языке исполнителей на фестивале Вайкуле в Юрмале высказался адвокат Добровинский

Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.

Адвокат Добровинский высказался о языке выступления артистов на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
РИА Новости: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл проблему в экономике
Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл новую проблему
Украинка вызвала скорую помощь в Москве, угрожая медикам НАТО и ракетным ударом
Зубные импланты станут не нужны к 2030 году — учёные из Японии
ВС РФ получат скорострельные миномёты "Дрок". Как это повлияет на ход СВО? Петр Ермилин Легендарный крейсер "Варяг": жизнь длиною в три года Сергей Лебедев Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Врач объяснил, при каком давлении нужно немедленно обращаться за помощью
Через Мариуполь: новая зерновая сделка будет заключена на новых условиях
Зачем Госдума подняла предельный возраст пребывания в запасе?
Зачем Госдума подняла предельный возраст пребывания в запасе?
Последние материалы
Живописные достопримечательности Гаспры на южном берегу Крыма
Марочко заявил, что ВСУ спешно стягивают резервы на Купянском направлении
Врач-нарколог Стеценко назвал предельную дозу алкоголя
Почему новая коробка передач на машинах LADA вдруг стала выть
Мутации растений и как они на них влияют
НКО Хабаровского края будут выдавать сертификаты на услуги бездомным
В РФ создано устройство, позволяющее БПЛА находиться в "спящем режиме" в ожидании команды на атаку
Глава Житомирской ОВА Буненко заявил о повреждении объекта инфраструктуры
РИА Новости: Киев в панике, Запад готовится к "сливу" Украины
Марочко: ВСУ могли доставить в район Артёмовска кассетные боеприпасы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников