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Петр Дерябин

Что такое никтиназия – узнайте о цветах, которые открываются и закрываются

2:55
Садоводство

Цветы являются одним из самых красивых проявлений природы. Они украшают наш мир и приносят радость своим яркими красками и ароматами. Однако, есть некоторые цветы, которые обладают особой способностью открываться и закрываться в зависимости от времени суток или других факторов. Этот феномен называется никтиназией.

Что такое никтиназия – узнайте о цветах, которые открываются и закрываются
Фото: cdn.mos.cms.futurecdn. net/dkS7uGmZfq4jX8PUqdhTAc.jpg

Никтиназия — это движение цветков, которое происходит в ответ на изменение освещения или других стимулов внешней среды. Этот процесс происходит благодаря изменениям в клетках цветка, которые реагируют на физические или химические сигналы.

Примеры цветов с никтиназией

Существует множество цветов, которые проявляют никтиназию. Вот некоторые из них:

1. Цикорий (Cichorium intybus)

Цикорий — это цветок синего или фиолетового цвета, который открывается утром и закрывается вечером или при плохой погоде. Этот процесс защищает цветок от излишней влаги и сохраняет его свежесть.

2. Лотос (Nelumbo nucifera)

Лотос — это цветок, который символизирует чистоту и просветление во многих культурах. Он открывается утром и закрывается вечером, когда солнце заходит. Этот процесс также связан с изменениями температуры.

3. Мимоза (Mimosa pudica)

Мимоза, также известный как "чувствительная растительность", является цветком с реактивной никтиназией. Когда к нему прикасаются или трясут, его листья и стебли складываются и закрываются. Это защитная реакция на предотвращение потери влаги или защиты от хищников.

4. Петуния (Petunia hybrida)

Петуния — это популярный садовый цветок, который также проявляет никтиназию. Он открывается утром и закрывается вечером или в пасмурные дни. Это помогает защитить цветок от попадания вредных насекомых и сохраняет его энергию.

Значение никтиназии

1. Привлечение опылителей. Некоторые цветы используют никтиназию, чтобы привлечь опылителей. Они открываются в определенное время суток, когда опылители наиболее активны, и закрываются в другое время, чтобы сохранить свою нектарную награду.

2. Защита от вредителей. Никтиназия также помогает защитить цветки от вредных насекомых или погодных условий. Закрытие цветка в ночное время или во время дождя может предотвратить попадание влаги или повреждение от хищников.

3. Экономия энергии. Закрытие цветка в определенные периоды времени позволяет экономить энергию. Цветок может сохранять свои ресурсы, когда условия не подходят для опыления или роста.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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