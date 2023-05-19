Вероника дубравная: как выращивать лесное растение в саду

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы занимаетесь садоводством, то наверняка слышали о таком красивом и полезном растении, как вероника дубравная.

Фото: https://www.shutterstock.com/image-photo/flowers-veronica-dubravnaya-blue-260nw-661468588.jpg

Вероника дубравная — это многолетнее травянистое растение, которое принадлежит к семейству Подорожниковые. Растение имеет тонкие и длинные стебли высотой от 10 до 50 см, на которых располагаются мелкие листья серебристого или зелёного цвета. Цветы вероники дубравной довольно мелкие, синие или фиолетовые, собранные в кистевидные соцветия. Цветение растения начинается в июне и продолжается до августа.

Вероника дубравная может расти как на солнце, так и в тени, на почвах с различным уровнем кислотности. Растение обладает хорошей морозостойкостью и может выдерживать засуху.

Применение вероники дубравной

Вероника дубравная используется как лекарственное и декоративное растение. Она обладает противовоспалительным, антисептическим и ранозаживляющим действием и может использоваться для лечения различных заболеваний.

В народной медицине вероника дубравная используется для приготовления отваров, настоек и наружных компрессов

при заболеваниях дыхательных путей,

бронхитах,

кашле,

ангине,

кровотечениях и других проблемах.

Кроме того, вероника дубравная широко используется в ландшафтном дизайне как декоративное растение для украшения садов и парков. Растение часто высаживают в группах или используют для создания бордюров, цветников.

Выращивание вероники дубравной

Выращивание вероники дубравной не требует особых усилий. Растение можно сеять в грунт сразу после сбора семян в августе-сентябре или весной в апреле-мае. Перед посевом землю нужно подготовить, очистив её от сорняков и разрыхлив её.

Семена вероники дубравной кладут в небольшие лунки на глубину около 1 см. После посева землю нужно хорошо увлажнить и укрыть плёнкой. В течение 2-3 недель растение прорастает, и после этого укрытие можно снять.

Растение требует умеренного полива и регулярного удаления сорняков. После цветения растение нужно обрезать, чтобы сохранить его декоративный вид и стимулировать рост новых цветов.

Выращивание вероники дубравной на участке поможет улучшить почву и обогатить её полезными микроорганизмами.