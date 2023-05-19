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Петр Дерябин

Крапива в кулинарии: пять оригинальных рецептов

2:56
Садоводство

Крапива не только обладает полезными свойствами для здоровья, но и может быть использована в кулинарии для приготовления разнообразных блюд. 

Крапива в кулинарии: пять оригинальных рецептов
Фото: cdn.shopify. com/s/files/1/0549/3358/6007/articles/nettle_leaf_tincture.png?v=1645468518

Использование крапивы в кулинарии

Салат с крапивой

Свежие листья крапивы можно добавлять в разнообразные салаты для придания им оригинальности и питательности. Помните, что перед использованием крапивы в пищу необходимо её обработать, чтобы удалить жалящие волоски.

Можно использовать перчатки или обработать листья кипятком перед добавлением в салат. Крапива отлично сочетается с овощами, сырами и орехами, создавая интересный и полезный вкусовой опыт.

Суп из крапивы

Крапиву можно использовать для приготовления вкусного и полезного супа. Для этого свежие листья крапивы нужно обработать и измельчить. Затем обжарьте лук и морковь на растительном масле, добавьте крапиву и овощной бульон. Доведите суп до кипения и варите несколько минут. При желании вы можете добавить картофель, специи и зелень для придания супу более насыщенного вкуса.

Зелёный смузи с крапивой

Крапива может быть использована в зелёных смузи. Добавьте свежие листья крапивы в блендер вместе с фруктами, овощами и соками. При желании можно добавить мёд или йогурт для придания сладости. Пюрируйте всё до получения однородной консистенции и наслаждайтесь здоровым и освежающим напитком.

Паста с крапивой

Крапиву можно использовать для приготовления ароматной пасты. Для этого обработайте и измельчите свежие листья крапивы. Обжарьте лук и чеснок на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте измельчённые листья крапивы и продолжайте готовить несколько минут. Затем добавьте томатную пасту, специи и соль по вкусу.

Помешивайте пасту на среднем огне ещё несколько минут, чтобы соединить все ингредиенты. Такая паста с крапивой отлично подойдёт для приготовления пасты, запеканок или соусов.

Крапивный чай

Крапива может быть использована для приготовления ароматного и полезного крапивного чая. Для этого свежие или сушёные листья крапивы нужно залить кипятком и дать настояться несколько минут. Затем процедите чай и добавьте мёд или лимон по вкусу.

Крапивный чай обладает множеством полезных свойств, он стимулирует иммунную систему и очищает организм.

Крапива — удивительное растение, которое можно использовать в кулинарии для придания блюдам оригинальности, вкуса и питательности. Попробуйте эти способы использования крапивы в своих кулинарных экспериментах и наслаждайтесь её уникальными свойствами в каждом приготовленном блюде.

Рецепты из крапивы: 12 идей
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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