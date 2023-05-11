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Петр Ермилин

Лютики: посадка и уход в открытом грунте

3:00
Садоводство

Лютики представляют собой многолетние и однолетние травянистые растения в основном с ярко-жёлтыми цветами, которые также могут иметь белые, розовые, красные и оранжевые оттенки. В этой статье мы расскажем об особенностях выращивания лютиков.

Лютики: посадка и уход в открытом грунте
Фото: cdn.britannica. com/91/219691-050-EDBF1A88/Orange-Persian-buttercup-flower-plant.jpg

Лютики: разнообразие видов

Лютики включают более 600 видов, которые различаются по высоте, форме листьев и цветам. Некоторые виды лютиков, например, Ranunculus acris, могут достигать высоты до 1,5 метров, в то время как другие, например, Ranunculus reptans, вырастают всего до нескольких сантиметров. Цветы лютиков могут быть как одиночными, так и собранными в соцветия.

Характерной особенностью лютиков являются яркие цветы, которые могут быть различных оттенков. Однако, помимо цветов, листья лютиков тоже заслуживают внимания. Они обычно крупные, заострённые и раздвоенные.

Лютики относятся к семейству Лютиковые (Ranunculaceae), кроме лютиков, в этом семействе также встречаются такие растения, как

  • анемона,
  • горицвет,
  • аконит.

Некоторые виды лютиков могут быть ядовитыми, поэтому не следует использовать их в пищевых целях и допускать домашних животных. Токсичность связана с наличием в растениях алкалоидов и гликозидов.

Особенности выращивания лютиков

Лютики — красивые и неприхотливые растения, которые могут украсить любой сад. Для выращивания лютиков не требуется особенных навыков, но есть несколько важных моментов, которые стоит учитывать.

Выбор места и почвы

Лютики неприхотливы, но всё же предпочитают влажную почву с хорошей дренажной способностью. Лучше всего высаживать лютики на солнечных участках. Если на участке много теней, то у растений будет мало цветов. Хорошо выращивать лютики вблизи водоёмов или на влажных участках.

Посадка и уход

Лютики можно высаживать семенами или рассадой. Семена следует сеять в начале весны в почву с добавлением компоста или перегноя. Рассаду лучше всего сажать в середине весны, когда морозы уже прошли.

Лютики нуждаются в регулярном поливе и подкормке. Поливать растения нужно вечером или рано утром, чтобы избежать ожогов листьев. В период цветения лютики нужно подкармливать минеральными удобрениями.

Не забывайте о регулярной обрезке отцветших цветов, чтобы стимулировать рост новых бутонов. Обрезку проводят с помощью острых садовых ножниц.

Лютики могут подвергаться атаке вредителей, таких как белокрылка, листовой жук, тля и мучнистый червец. Если на растениях обнаружены следы поражения, то следует применить специальные инсектициды.

Лютик садовый. Ранункулюс в вашем саду. Ranunculus.Нежный цветок, посадочный материал.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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