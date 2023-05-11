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Петр Ермилин

Живая изгородь в саду: простые правила выращивания калистегии

3:08
Садоводство

Калистегия (повой) — это род растений семейства Вьюнковые, который включает около 25 видов. В этой статье мы рассмотрим основные характеристики калистегии, её популярные виды, условия выращивания и использование в ландшафтном дизайне.

Живая изгородь в саду: простые правила выращивания калистегии
Фото: landas. ru/wp-content/uploads/2017/11/Kalistegiya.jpg

Основные характеристики калистегии

Калистегия имеет длинные ползучие стебли, которые могут достигать длины до 3-4 метров. Листья крупные, сердцевидной формы. Цветы крупные, белые или розовые, собранные в пучки. Калистегия предпочитает солнечные места и влажные почвы. Растение хорошо растёт в зонах с умеренным и субтропическим климатом, но может выживать и в более сухих и холодных условиях.

Популярные виды калистегии

Одним из самых популярных видов калистегии является повой заборный (Calistegia sepium), который часто используется для создания живых изгородей и ограждений. Существует множество других видов калистегии, которые могут использоваться в ландшафтном дизайне. Например, Calistegia ciliata имеет крупные белые цветы с розовым оттенком и краями вороньих крыльев на листьях. Calistegia circularis имеет маленькие белые цветы и круглые листья.

Условия выращивания калистегии 

Калистегия — растение, которое отличается высокой адаптивностью и приспособленностью к различным условиям. Однако для того, чтобы растение хорошо росло и развивалось, необходимо учитывать некоторые особенности его выращивания.

  • Освещение. Калистегия предпочитает яркий свет и солнечные места. В тени растение может замедлить свой рост и не достигнуть своего потенциала.
  • Почва. Калистегия предпочитает плодородные почвы с хорошим дренажом. Однако она также может расти на менее плодородных почвах, если будет регулярно подкармливаться.
  • Влажность. Калистегия предпочитает влажную почву, но не переносит застоя воды. Поэтому необходимо обеспечить хорошую дренажную систему и регулярно поливать растение в периоды засухи.
  • Температура. Калистегия хорошо растёт в условиях субтропического и умеренного климата, но также может выживать и в более холодных условиях. Однако при низких температурах рост растения может замедляться.
  • Уход. Калистегия не требует особого ухода, но для того, чтобы растение выглядело красиво и было здоровым, рекомендуется регулярно удалять сухие листья и цветы, а также обрезать ползучие стебли.
  • Размножение. Калистегия размножается как семенами, так и черенками. Для ускорения процесса размножения рекомендуется использовать черенки.
  • Контроль роста. Калистегия имеет быстрый рост и может стать агрессивным сорняком, если ей не уделить достаточного внимания. Поэтому для того, чтобы предотвратить её распространение в нежелательные места, необходимо контролировать её рост.
Калистегия. Деление и размножение корневищем.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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