Оптимист и пессимист о проблемах рынка семян в России

Первый вице-президент "Опоры России", президент Евразийского союза производителей и продавцов семян Владислав Корочкин и председатель московского межрегионального союза садоводов Андрей Туманов беседуют с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой о проблемах отечественного рынка семян.

Почему Россия покупает семена у Китая, забыв о своей безопасности?

Рынок семян и качество

— Насколько рынок семян соответствует современным стандартам качества и как он формируется? Владислав Леонтьевич, к вам вопрос.

— Я считаю, что наш рынок семян за последние несколько лет приобрел совершенно новое качество. Количество предложений на рынке для садоводов-любителей, если мы говорим об этом сегменте рынка семян, зашкаливает. Наверное, их несколько десятков тысяч, несколько десятков компаний, которые производят или фасуют семена.

Очень жесткая конкуренция, которая неизбежно привела к тому, что качество всего того, что сегодня есть на рынке и продается практически повсеместно — от сетей до садовых центров и онлайн — может быть, даже выше мирового уровня.

На некоторых сайтах садоводы могут приобрести в одном месте по 10-15 тысяч разновидностей семян. Большая часть овощных культур, которые там продаются, полностью соответствуют мировому уровню. У нас есть уже несколько селекционных компаний плюс создается несколько селекционных центров под эгидой Минсельхоза и Академии наук. Постепенно происходит импортозамещение в сегменте овощных культур. Каждый год непрерывно увеличиваются площади под овощные культуры, засеяные в промышленных масштабах отечественными семенами.

Мы вышли на достаточно хорошую динамичную траекторию, которой, главное, сейчас не помешать. Ситуация с коронавирусом, думаю, не сильно повлияла, поскольку сельское хозяйство не останавливалось. Все сельскохозяйственные компании как работали, так и продолжают работать.

Некоторые производители, сельхозпроизводители, безусловно, столкнулись с проблемами, связанными со сбытом. Это в основном те, кто работал на закрытые рынки и индустрии гостеприимства: рестораны, отели. Там действительно есть проблема со сбытом, и иногда приходится утилизировать достаточно большие объемы произведенной продукции. В целом же я считаю, что особо беспокоиться не о чем, продукция отечественного производства будет увеличиваться.

Садоводы и огородники сажают гораздо больше овощей сегодня, чем в прошлом году. Мы это видим по спросу на семена, который вырос существенно, особенно онлайн. Дефицита при этом никакого нет.

Все могут быть полностью удовлетворены и вырастить тот урожай, который они хотят. Кстати, садовый участок — самое лучшее место для самоизоляции.

Ты не сидишь в четырех стенах, не сходишь с ума от тесноты, не видишь никаких соседей, не слышишь никаких ремонтов и спокойно занимаешься любимым делом.

С точки зрения потребителя

— Андрей Владимирович, что вы думаете о рынке семян с точки зрения потребителей?

— Мы с Владиславом всегда спорим, несмотря на то, что хорошо друг к другу относимся, дружим и иногда даже выпиваем чай. Поэтому я сразу на него наброшусь, с его позволения. Пока он говорил, я всё думал, про какую страну он говорит. Всё, что я знаю, как-то немножко по-другому.

Я разговариваю с садоводами-любителями, мне пишут сотни и тысячи писем, звонят, и все ругают семена. Не какие-то конкретные компании, а ругают всех.

В принципе, семена — такой товар, что даже за самые лучшие семена будут ругать, но какой-то процент. При советской власти (мы с Владиславом жили при советской власти) семена были гораздо лучше. Это подтвердит любой человек, который когда-то покупал упаковочки по 10, 20, 30 граммов, которые по несколько лет лежали в загашниках.

Теперь же, когда я покупаю семена, а я стараюсь не покупать у откровенных жуликов, не покупать у стрёмных фирм, но и то для меня это лотерея:

взойдет,

не взойдет.

Поэтому я всегда проращиваю семена. Я никогда не сею просто на грядочку. Я всегда попробую. По красивой упаковке я не могу гарантированно получить качественные семена. Я играю в лотерею, как и большинство наших садоводов.

Попадаются иногда хорошие семена, но слишком часто попадаются семена плохие, попадается пересортица. Когда я покупаю виолу, допустим, желтого цвета, она оказывается розовая. Она, может быть, и хорошая, но я покупал жёлтую и хочу жёлтую.

Есть у нас в профессиональном сообществе продавец семян, который покупает у одной известной фирмы, которая производит гибриды огурца. Покупает 20 килограмм семян гибрида. Смотрим документы. Оказывается, купили 20 килограмм — продали 200 килограмм! Как можно получить из двадцати двести? В результате пострадал потребитель.

К огромному сожалению, сейчас вся конкуренция идет не за счет улучшения товара, а за счет уменьшения веса семян в пакетике. Я вчера вскрывал пакетики с семенами — 5 штучек.

И, конечно, за счет качества, за счет тех самых подмесов. Я, наверное, сейчас профессиональные тайны раскрываю. Владислав должен их знать. Я говорю сейчас не про него. Он как раз человек, который очень старается. У него не всё получается. Я не хочу из него святого делать. На него есть жалобы.

Но есть масса откровенных жуликов, подлецов и мерзавцев, которые на людях, на пенсионерах пытаются нажиться. И ему они плохо делают, потому что они дешёвый товар вбрасывают и ему создают конкуренцию. Идёт отрицательная селекция, к сожалению, у нас на этом рынке.

Извините, у меня накипело, поэтому я, может быть, был немножко резок.

Самые популярные культуры для выращивания на даче № Культура 1 Зеленные и пряноароматические культуры 2 Редис 3 Морковь 4 Свекла 5 Лук репчатый 6 Чеснок 7 Кабачки 8 Горох 9 Картофель 10 Огурцы

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер