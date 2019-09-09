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Автор Ксения Молчанова

Уход за комнатными растениями: основные правила

Садоводство » Комнатные цветы print

Комнатные растения способны превратить Вашу квартиру в настоящий зелёный оазис, пока за окном зима.

Более того, растения насыщают комнату большим количеством кислорода, очищая его от вредных примесей.

Но чтобы сад на подоконнике радовал нас круглогодично, необходимо придерживаться нескольких простых правил.

1. Каждое растение требует разное количество света. Например, для кактусов и тропических растений необходимо большое количество света. Герань, лилия, цикламен тоже очень светолюбивы и даже не боятся попадания прямых солнечных лучей! А вот папоротники или бегония королевская больше предпочитают тень, так что их спокойно можно ставить на рабочий стол.

2. Наш сад на подоконнике не может обходиться без воды. Полив зависит от особенностей растения и времени года. Самый обильный полив нужно обеспечивать весной и летом, а самый минимальный — зимой, когда растению необходим максимальный покой.

3. Не забывайте обращать внимание и на температуру в квартире. Наиболее благоприятная температура для комнатных растений также зависит от времени года. Летом температура должна быть не ниже 18 °C, а зимой — не ниже 10 °C.

4. Растения нужно не забывать подкармливать для их здорового роста. Самый благоприятный период для этого — весна и лето, когда рост растений наиболее интенсивный.

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5. Пересадка также необходима для лучшего состояния растений. Лучше всего её делать весной, когда корневая система ещё не укрепилась, а рост уже возобновился. Однако, старые растения, которые уже достигли внушительных размеров, лучше не пересаживать, чтобы не нарушать их жизнедеятельность.

6. Помните, что некоторые комнатные друзья нуждаются в периодической обрезке новых побегов для лучшего самочувствия. Из некоторых можно делать зелёные фигуры.

7. К сожалению, растения, как и другие живые существа, подвержены заболеваниям. Стоит обратить внимание на растение, которое долгое время не цветёт или же теряет листья, и принять меры по его спасению.

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8. Даже комнатные растения подвержены нападению вредителей. Поэтому регулярно осматривайте наших зелёных друзей, особенно в летние месяцы, и, при обнаружении признаков заражения, изолируйте его от других растений. Затем растению необходим особый уход и опрыскивание специальными средствами до полного выздоровления.

9. Любите ваш маленький оазис. Если Вы будете регулярно следить за садом на подоконнике, вовремя поливать его, обрезать засохшие листочки, которые зачастую отнимают у растения силы, то сад будет радовать Вас круглогодично своей яркой листвой и красивым цветением. Не забывайте, что к каждому растению нужен индивидуальный подход, поэтому не пожалейте времени ознакомиться с более подробными правилами ухода за тем или иным зелёным другом.

10.Стоит помнить, что комнатные растения бывают ядовитыми, поэтому тщательно изучите информацию перед покупкой. Однако, меры предосторожности при взаимодействии с такими растениями очень просты: используйте перчатки и ограничьте контакт растения с животными и детьми.

Если Вы будете следовать указанным выше правилам, то растения будут радовать Вас как можно дольше.

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Фото превью: liveinternet.ru

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Уход за комнатными растениями: основные правила
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