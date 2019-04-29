Правильно ли белить деревья весной?

Приезжая весной на дачу, люди сталкиваются с одинаковой картиной: многие владельцы садов быстро и рьяно начинают белить деревья, стараясь успеть до определенного срока. Всегда возникает вопрос: почему они занимаются эти полезным делом в начале дачного сезона? У каждого существует определенная тактика и множество аргументов. Но прежде чем бежать за краской в магазин и отправляться на покраску деревьев, нужно подумать над её реальной пользой именно в весеннее время года.

Умелые и знающие садоводы знают, что правильная побелка должна происходить осенью. Зачастую дачники покупают плохой материал для обработки и сталкиваются с одинаковой проблемой: осенние дожди и постоянный снег в холодное время года смывают побелку полностью, не оставляя и следа даже на маленьких деревьях. Исходя из этого, люди начинают заботиться о здоровье коры еще весной. Следовать данной логике не стоит, нужно разобраться, почему важно белить деревья именно осенью.

Главной причиной ухода за деревьями с помощью побелки является воздействие на них солнца и мороза — могут появляться

большие ожоги

сильные повреждения коры.

Резкий перепад температуры может серьезно повредить дерево и обезобразить его. Часто садоводы укрывают слишком восприимчивые к морозу растения и декоративные деревья, но существует множество случаев, когда не получатся нормально о них позаботиться. В дневное время суток ствол начинает нагреваться, снег постепенно тает, проникая в различные трещины. Ночью он уже становится водой и быстро замерзает, сильно воздействуя на кору.

Данный процесс происходит в конце февраля или ближе к марту. А регионы страны, где зимой часто бывают перепады температур, сильнее подвержены повреждению деревьев.

Известковый раствор или специальная белая краска позволяет отражать солнечный свет, и ствол меньше нагревается. Она также защищает его от проникновения внутрь ненужной жидкости, сильно влияющей на состояние дерева. Поэтому стоит защищать кору от зимних травм поздней осенью, после опадения листвы, но строго до того, как на улице станет слишком холодно и морозно.

Побелка осенью не является сильным спасением для деревьев, она выступает в роли хорошей профилактики, помогающей работать и другому комплексу мер, направленных на улучшение состояния растений в саду.

Как побелить дерево

Для хорошей работы побелки и качественного нанесения кора дерева должна быть чистой. Осенью на ней можно увидеть

множество лишайников;

больших кусков мха.

Их будет несложно снять из-за прекрасных помощников — дождей, которые размягчают состав на коре и позволяют быстрее избавиться от ненужных организмов. Убирать их лучше с помощью специальной щетки, помогающей не повреждать кору, а лишь убирать с нее лишнее. После очистки следует позаботиться об обработке дерева препаратами против грибков. Срок их действия — от трех до шести дней. Только после этого можно приступать к правильной побелке.

Весна — время для других обработок и защиты растений. Если не хватает времени осенью, чтобы побелить деревья, лучше отложить процесс на следующий год, а не стараться успеть всё сделать в начале дачного сезона.

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