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Злата Кузнецова

Чтобы урожай был богатым: опрыскивание плодовых деревьев весной от вредителей

3:09
Садоводство » Деревья и кустарники

Многие дачники мечтают, чтобы деревья в саду были здоровыми, давали большой урожай. Чтобы предотвратить болезни, их нужно вовремя опрыскивать. Заботиться о деревьях необходимо с ранней весны, потому что именно в это время вредные насекомые оживают. Опрыскивание происходит до начала цветения и после.

Чтобы урожай был богатым: опрыскивание плодовых деревьев весной от вредителей

Дачнику необходимо осмотреть все плодовые деревья после зимы, очистить их от вредителей, которые накопились за зиму, обрезать сухие ветки. С наступление теплых дней, кора ствола очищается, затем стоит ее побелить, делается это с целью, чтобы насекомые не поселились заново.

Какие средства использовать для опрыскивания

Особенно эффективны пасты, в которых содержится не только известь, но и другие действующие вещества. Активными в это время становятся личинки, избавиться от них можно при помощи:

  • "Карбофоса",
  • "Актеллика",
  • "Бордоской жидкости",
  • "Мочевины".

Опрыскивать деревья стоит, пока они находятся в спящем состоянии, погода должна быть безветренной, сухой, солнце не должно быть в зените. Лучшим временем является время до 10 утра и пасмурная погода.

Ранней весной деревья могут поразить опасные болезни, например:

  • черный рак,
  • парша,
  • антракноз,
  • оживают букашки, клещи, тля.

Затем, когда сад отцветает, процедуру повторяют заново, чтобы предотвратить болезни. Растения могут самостоятельно бороться с недугом, однако наша цель — ему помочь. Деревья косточковые нужно опрыскивать:

  • "Хорусом",
  • "Скором",
  • "Медным купоросом"

от монилиоза, цитоспороза и других.

Необходимо проводить опрыскивание повторно.

Распустившийся сад необходимо опрыскивать карбофосом от гусениц, плодожорки.

Финишная обработка проводится от гнилостных заболеваний, когда на деревьях образуются завязи. Хорошими средствами являются:

  • "Алирин-Б",
  • "Дискор",
  • "Топаз",
  • "Мочевина".
Обработка деревьев весной от вредителей и болезней

Как правильно опрыскивать сад?

Деревья опрыскивают полностью, сначала — крону, ветки необходимо опрыскивать тщательнее, затем переходите к стволу и земле.

Если по прогнозу в ближайшие дни пойдет дождь, процедуру придется сделать заново.

Помните, что для каждого деревца необходимо разное количество воды. Взрослому требуется 5,5 литра, маленькому — 1,5 литра.

Опрыскивание необходимо проводить из баллонов, насосов, после чего они тщательно промываются.

Человек, проводивший процедуру, должен вооружиться маской, очками, перчатками, после работы лучше всего принять душ.

Опрыскивание плодовых деревьев является необходимой процедурой и непростым процессом, для которого требуются труды, финансовые средства, знания. Однако без него нельзя обойтись, потому что вы защищаете ваши деревья от вредоносных насекомых.

Автор Злата Кузнецова
Злата Кузнецова — журналист, филолог, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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