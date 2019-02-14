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Екатерина Торопова

Бугенвиллия в средней полосе — почему бы и... да!

Садоводство » Деревья и кустарники

Бугенвиллия — одно из самых роскошных, ярких, как само лето, растений, которые чуть ли не круглый год украшают города теплых южных морей. Как хочется увезти с собой из очередного отпуска не только набор сувениров, но и этот прекрасный цветок, его запоминающийся сладкий аромат!

 

И хотя на постоянной основе растение может цвести только на побережье Черного моря и в Крыму, российские садоводы-ученые гарантируют культивацию бугенвиллии и в средней полосе России, но при обязательном соблюдении условий выращивания и ухода.

Бугенвиллия относится к вечнозеленым вьющимся кустарникам, иногда ее классифицируют как разновидность лиан из-за вьющихся побегов.

Выделяют три основных вида бугенвиллии:

  • Прекрасная — вырастает до 15 метров в высоту, с бархатными лепестками.
  • Голая — культивируется как комнатное растение, с гладкими листьями, не более пяти метров в высоту;
  • Перуанская — часто и обильно цветет, но мало распространена в садоводстве, поскольку требует совсем уж щепетильного ухода.

При выращивании бугенвиллии в средней полосе предпочтителен вариант высадки растения в кадку, зимовка в комнатных условиях, и только при установлении теплой погоды возможен вынос на летнее время на улицу.

Вспыльчивый характер бугенвиллии

Бугенвиллия, как и подобает изысканной красавице, весьма

  • капризна
  • и своенравна.

Растение любит яркий солнечный цвет и частый полив, опрыскивания и подкормку удобрениями.

Не переносит сквозняков. Поэтому установку кадки с растением в помещении или на улице необходимо тщательно спланировать. При появлении струи холодного воздуха куст сбрасывает цветы.

Помимо нелюбви к сквознякам, бугенвиллия не терпит перемещения в пространстве. Даже поворот кадки с растением в другую сторону и небольшая перестановка могут опять-таки повлечь за собой сброс цветочного оперения. Поэтому, выбирая место для размещения бугенвиллии, нужно закрепить его за ней постоянно.

Температурный режим для бугенвиллии

Кустарник крайне остро реагирует на смену температурного режима. Период цветения в родных южных краях у бугенвиллии длительный — с мая по ноябрь. В средней полосе организовать похожие условия довольно трудно.

Снижение температуры на зимнюю должно быть максимально щадящим. Но при этом всю зиму держать в искусственной "летней" температуре цветок также не рекомендуется. В этом случае растение будет постоянно, но слабо цвести и не наберет нужных сил для летней пышности. Рассчитывая на летнее буйство цветения, зимой бугенвиллии нужно обеспечить состояние сна и покоя. Для этого нужно поместить растение в слабо освещенное помещение с низкой температурой, но не ниже плюс пяти градусов по Цельсию у корней.

Еда и вода для бугенвиллии

Бугенвиллия любит частый полив и влажный воздух, напоминающий ей о морском побережье. Почву для растения нужно выбирать легкую, ее состав не должен приводить к застаиванию воды. Вода должна полностью насытить землю, а излишки из поддона необходимо слить. Но при этом не нужно переливать растение. В состоянии зимнего сна бугенвиллию можно поливать не чаще одного раза в три недели, следя за тем, чтобы земля не пересохла.

 

Весной бугенвиллии требуется подкормка. Чаще всего это перегной или слой удобрения под названием "коровяк". Летом достаточно комплексной подкормки.

Выращивая бугенвиллию как комнатное растение в кадке или контейнере, летом можно выносить ее на открытый воздух и оставлять так на долгое время. Для убедительности можно углубить кадку с цветком в почве, и будет казаться, что бугенвиллия растет себе припеваючи среди обычных российских "зимостойких" деревьев.

Соблюдая вышеперечисленные условия, можно подружиться с южной красавицей бугенвиллией.

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Автор Екатерина Торопова
Екатерина Торопова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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