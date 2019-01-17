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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Прихотливая бугенвиллия: как за ней ухаживать

Садоводство » Деревья и кустарники

Бугенвиллия - это декоративный кустарник, имеющий сходство с лианой за счёт своих вьющихся побегов. Она не самый частый гость на дачных участках, поскольку выращивание этого растения подразумевает определённые трудности, связанные с его капризами, ведь расти оно привыкло в тёплой Бразилии.

Бугенвиллии. Иордания

Однако в случае успеха — бугенвиллия будет радовать своего хозяина прекрасными яркими соцветиями самых разнообразных оттенков — от распространенного лилового до огненно-оранжевого.

Какая бывает бугенвиллия

В целом декоративное растение насчитывает около двадцати своих видов, но не каждый из них способен к существованию в открытом грунте и в недостаточно подходящих условиях. Потому разнообразные виды встречаются в основном в оранжереях или в теплицах.

Наиболее распространенными культурами являются:

  • бугенвиллия замечательная,
  • бугенвиллия перуанская,
  • бугенвиллия гладкая.

Вся троица относится к садовым разновидностям лианы. Отличаются виды друг от друга преимущественно продолжительностью цветения, а также окраской соцветий.

Существует, кроме того, комнатный аналог данного кустарника, отличающийся от своего садового родственника компактностью и чуть меньшей прихотливостью.

Какие условия подходят для бугенвиллии

Лиана процветает в тропическом климате, поэтому попытаться приспособить её к умеренным широтам России практически невозможно. Цвести она будет лишь на юге. Это правило не касается комнатной бугенвиллии.

Таким образом, бугенвиллия остро нуждается в тепле и свете. Лучшим местом для ее выращивания будет участок, защищенный от ветра, обладающий плодородной почвой без застоя влаги.

Бугенвиллии необходим обильный полив в летний период, при этом следует заранее позаботиться о дренаже. Осенью поливы постепенно прекращаются.

Бугенвиллии

Это растение нуждается в частых и регулярных подкормках органическими удобрениями и перегноем. Вносить их следует около трех раз за месяц, период внесения начинается с апреля и заканчивается в сентябре. После каждой подкормки рекомендуется рыхлить почву.

Поскольку бугенвиллия — лиана, для ее побегов необходима крепкая опора. Кустарник можно выращивать и не в качестве вьющегося растения, в этом случае необходимо проводить обрезку ветвей и побегов.

Во время зимы в теплых регионах бугенвиллия способна жить без дополнительной защиты при температуре от 0 до 5 градусов по Цельсию. Если зима обещает быть суровой, лучше растение утеплить.

Размножать бугенвиллию можно черенками, а также отводками. Это растение идеально подойдет для озеленения дома, беседок и арок и будет радовать глаз своей красотой.

Бугенвиллии

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Бугенвиллия. Размножение в воде или грунте?
Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы растения кустарник садоводство
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