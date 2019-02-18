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Сергей Бухранский

Работа на огороде не бывает чистой: как отмыть и защитить руки

2:37
Садоводство » Советы

Работа на огороде — не самое чистое дело, но вряд ли грязные руки кого-то могут остановить. Но как показывает практика, большую часть огородной рутины берет на себя женщина.

Работа на огороде не бывает чистой: как отмыть и защитить руки

Ну а как по-другому? Ведь на мужчине лежит серьезная ответственность. Он должен внимательно следить за политической обстановкой в мире, ведь без этой поддержки победы не видать. Также он занят размышлениями о глобальной конъюнктуре, происходящей на дачном участке.

Поэтому женщина выполняет остальную, "не очень важную работу". Но женщина есть женщина, и красота у нее на первом месте. А значит, о том, как привести руки в порядок после грязной работы, надо говорить.

Основное и главное правило — это работа в резиновых перчатках. Да, руки будут потеть, а чувствительность снижаться. Но это лучше, чем заскорузлая грязь под ногтями, которая будет постоянно портить настроение. Если все-таки перчатки неприемлемы, то под рукой всегда должны быть хотя бы зубочистки для удаления грязи под ногтями.

В других случаях следуйте простым советам.

Если не хотите, чтобы под ногтями скапливалась грязь, проведите ими по куску мыла, оно заполнит собой пространство, не давая шанса земле забиться под ногти. А сверху можно надеть тканевые перчатки.

Любопытный совет из далекого прошлого. Ничто не очищает руки так, как ручная стирка белья. Стоит просто простирнуть какую-нибудь тряпочку, и руки будут сиять чистотой. Это просто, эффективно и поможет одним махом сделать сразу два дела.

Нашатырный спирт так же хорошо очищает руки от грязи. Помимо этого, он оказывает отбеливающий эффект.

При отсутствии нашатырного спирта можно натереть грязные руки дольками лимона (если вдруг оказались на даче) и подождать несколько минут. Потом можно просто промыть руки с мылом.

Для того чтобы вернуть здоровый вид и чистоту ногтям, надо растворить в стакане теплой воды один пакетик лимонной кислоты. В такой ванночке стоит подержать ногти в течение десяти минут и промыть чистой водой.

Прекрасным способом очистить руки от грязи считается содово-мыльная ванночка. На одну столовую ложку соды надо три столовых ложки тертого хозяйственного мыла. Все это перемешать в 300 миллилитрах кипятка. Когда смесь остынет, надо держать в ней руки в течение десяти минут. Эта процедура еще и полезная.

РУКИ ПОСЛЕ ОГОРОДА. ОБЯЗАТЕЛЬНО сохрани шпаргалку
Автор Сергей Бухранский
Сергей Бухранский — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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