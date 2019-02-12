Медный купорос - это соединение, которым пользуются все садоводы и огородники мира. Его кристаллическая порошкообразная форма характеризуется голубым цветом, а также рядом особенностей, благодаря которым купорос является чрезвычайно популярным.
Действующее вещество - Меди сульфат - 980 г/кг.
Купорос обладает хорошей растворимостью в воде. Кроме того, он нетоксичен для домашних животных, поэтому при его применении можно не волноваться о здоровье питомцев.
Варианты использования медного купороса практически бесконечны. В число его положительных качеств входят
Благодаря им купорос часто применяют как обеззараживающее средство.
Большую пользу купорос приносит растениям, помогая садоводам избавлять своих зеленых питомцев от различных грибковых и вирусных заболеваний.
Неполный перечень заболеваний, от которых можно избавиться с помощью купороса:
Во время вегетативного периода владельцы дачных участков используют медный купорос, например, для обеззараживания почвы, которая предназначается для посадки молодых саженцев.
Медный купорос также помогает в качестве профилактики от серой и белой гнили. Для этого молодые деревья опрыскивают до появления первых почек.
это и многое другое садоводы часто промывают раствором медного купороса, тем самым предотвращая развитие грибковых заболеваний.
Летом медный купорос также используют для опрыскивания деревьев и кустарников, предотвращения фитофторных проявлений, укрепления томатных кустов, обработке свежих срезов деревьев и кустарников.
Осенью же купорос необходим для обработки почвы и добавления в компостные ямы с целью образования полезного вещества, которое затем используют в качестве подкормки для растений.
Для приготовления раствора в емкость всыпают отмеренное количество препарата и при помешивании заливают 1 л горячей воды (с температурой 45-50°С).
Раствор мешают до полного растворения кристаллов. Объем полученной жидкости доводят горячей водой до 10 л. Рабочий раствор остужают, снова хорошо размешивают фильтруют и приступают к обработке растений.
|Концентрация рабочего раствора, %
|Количество медного купороса, г/10 л воды
|0,5
|50
|1,0
|100
|2,0
|200
|3,0
|300
|5,0
|500
Весной для обработки ягодных кустарников и плодовых деревьев применяют 1%-ный раствор медного купороса. На взрослых деревьях с плотной корой - 3%-ный.
Весеннюю обработку медным купоросом проводят в первой декаде марта (до начала набухания почек) при среднесуточной температуре воздуха 5-6°С. Осенью обработку повторяют.
Как правильно работать с купоросом?
Очень важно при работе с медным купоросом следовать основным правилам безопасности. Так, хранение химического вещества допустимо только в специально отведенном для этого месте, куда доступ для маленьких детей и животных будет закрыт. Кроме того, подобное место не должно находиться рядом с продуктами питания и медикаментами.
Приготовление раствора купороса осуществляется по строго определенной инструкции, без превышения указанных доз. Раствор нельзя хранить слишком долго в уже приготовленном виде, рекомендуется готовить его порционно. Также крайне не рекомендуется использовать для смешивания с ним пищевую соду.
Работать с раствором купороса можно только в резиновых перчатках, избегая попадания его на кожу и в глаза. Одежда для работы с ним также должна быть специальная, которую после можно будет сразу же постирать.
Фитофтороз - довольно распространенное заболевание, поражающее пасленовые культуры (томаты, перцы, баклажаны, физалис). Особенно страдают от него помидоры. Чтобы обезопасить растения, стоит выполнять 2 условия:
Иногда медный купорос используют и в качестве удобрения. Применяется он на почвах, бедных гумусом, а также песчаниках и торфяниках, поскольку в их составе медь практически не присутствует. Устранить дефицит этого элемента помогает медный купорос, который следует вносить в виде порошка из расчета 1 г на 1 кв.м почвы. Такую процедуру достаточно проводить 1 раз в год, а на почвах с другим химическим составом - 1 раз в 5 лет.
Плесень и грибок в помещениях не только выглядит некрасиво, но и пагубно влияет на здоровье хозяев. Бороться с ними можно разными способами, в том числе и с применением медного купороса. Чтобы приготовить раствор для обработки пораженных грибком участков, нужно развести 100-300 г препарата в 10 л теплой воды. Также в раствор можно добавить 1 ст.л. белого уксуса. Наносить жидкость лучше всего с помощью губки или пульверизатора. Спустя 5 часов, когда поверхность высохнет, следует провести повторную обработку. Общее число повторений процедуры зависит от степени поражения поверхностей плесенью. Обычно бывает достаточно 2-5 раз.
Применяется медный купорос и в строительстве для обработки древесины. Дерево, обработанное краской или лаком, не защищено от внутреннего гниения. Но этого можно избежать, обработав древесину медным купоросом. Для приготовления антисептического раствора необходимо смешать 0,7-1 кг медного купороса с 10 л воды. Раствор медного купороса, как правило, наносят обычными малярными инструментами (кистью или валиком).
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