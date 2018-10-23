Лимонное дерево — растение теплолюбивое, приехавшее к нам из южных стран. Поэтому не стоит удивляться, что оно неохотно цветет и дает плоды в домашних условиях.
Выявлено несколько основных факторов, влияющих на отсутствие цветения и появления плодов на лимонном дереве:
Деревья, которые выросли из косточки, практически никогда не приносят плодов, а если это и происходит, то фруктов очень мало. Для выполнения правильной прививки растения, нужно выбрать специальный материал.
Лучше всего для прививки подходят сорта —
Данные растения начинают плодоносить уже на следующий после прививки год.
Большое внимание следует уделить выбору подвоя. В качестве подвоя должно выступать небольшое деревце, выращенное из косточки любого цитрусового фрукта
В том случае, если прививка прошла успешно и дерево зацвело, но потом резко осыпалось, причина тому — колебание температуры. Наиболее подходящая для роста лимона температура —
Растение не переносит жару, тем более в домашних условиях.
Для лимонного дерева крайне важно, чтобы воздух в квартире был хорошо увлажнен. Можно воспользоваться специальными увлажнителями или поставить в комнате с растением емкость с водой. Лимон требует постоянного опрыскивания и полива.
Для того, чтобы на дереве появились плоды, в процессе цветения нужно срезать лишние соцветия, так как цветки забирают у растения много сил.
Для того, чтобы рассчитать оптимальное количество цветков, посчитайте количество листочков на дереве, соцветия оставляют в следующем соотношении:
В период цветения дереву необходимо дополнительное питание, которое оно получает с вносимой подкормкой. Если растения не подкармливать, то цветы могут опасть, соответственно, не будет плодов.
Вот наиболее частые причины того, что на дереве не вырастают плоды. Отсутствие лимонов также может быть вызвано болезнью растения.
Бывают случаи, когда прививка прошла успешно, квартирные условия оптимальны для роста дерева, но лимон все равно не дает плоды. Как поступить в такой ситуации?
Самый надежный и проверенный способ, как заставить лимон цвести, —
Световой день должен составлять 12 часов, необходимо опрыскивать и поливать растение водой комнатной температуры.
Иногда можно воспользоваться радикальным способами стимулирования цветения, но делать это нужно очень осторожно, дабы не убить растение.
Суть способа в том, чтобы довести дерево до состояния выживания.
В экстремальных условиях растение понимает, что ему необходимо зацвести и дать плоды для дальнейшего размножения.
Условиями "на грани выживания" для лимона могут стать — недостаток питания, засуха и другие экстремальные ситуации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.