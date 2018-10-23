Пять причин, почему не плодоносит лимон

Лимонное дерево — растение теплолюбивое, приехавшее к нам из южных стран. Поэтому не стоит удивляться, что оно неохотно цветет и дает плоды в домашних условиях.

Причины отсутствия плодов у лимона

Выявлено несколько основных факторов, влияющих на отсутствие цветения и появления плодов на лимонном дереве:

1. Неправильная прививка лимона

Деревья, которые выросли из косточки, практически никогда не приносят плодов, а если это и происходит, то фруктов очень мало. Для выполнения правильной прививки растения, нужно выбрать специальный материал.

Лучше всего для прививки подходят сорта —

"Диоскурсия"

и "Мейер".

Данные растения начинают плодоносить уже на следующий после прививки год.

Большое внимание следует уделить выбору подвоя. В качестве подвоя должно выступать небольшое деревце, выращенное из косточки любого цитрусового фрукта

грейпфрута

или апельсина.

2. Какой температурный режим нужен для выращивания лимона

В том случае, если прививка прошла успешно и дерево зацвело, но потом резко осыпалось, причина тому — колебание температуры. Наиболее подходящая для роста лимона температура —

от +20 до +23 °С.

Растение не переносит жару, тем более в домашних условиях.

3. Недостаточная влажность

Для лимонного дерева крайне важно, чтобы воздух в квартире был хорошо увлажнен. Можно воспользоваться специальными увлажнителями или поставить в комнате с растением емкость с водой. Лимон требует постоянного опрыскивания и полива.

4. Почему у лимона надо срезать лишние соцветия?

Для того, чтобы на дереве появились плоды, в процессе цветения нужно срезать лишние соцветия, так как цветки забирают у растения много сил.

Для того, чтобы рассчитать оптимальное количество цветков, посчитайте количество листочков на дереве, соцветия оставляют в следующем соотношении:

на десять листиков один цветок.

5. Скудная подкормка

В период цветения дереву необходимо дополнительное питание, которое оно получает с вносимой подкормкой. Если растения не подкармливать, то цветы могут опасть, соответственно, не будет плодов.

Вот наиболее частые причины того, что на дереве не вырастают плоды. Отсутствие лимонов также может быть вызвано болезнью растения.

Как стимулировать плодоношение лимона?

Бывают случаи, когда прививка прошла успешно, квартирные условия оптимальны для роста дерева, но лимон все равно не дает плоды. Как поступить в такой ситуации?

Самый надежный и проверенный способ, как заставить лимон цвести, —

создать для него тропические условия на годовой период.

Световой день должен составлять 12 часов, необходимо опрыскивать и поливать растение водой комнатной температуры.

Иногда можно воспользоваться радикальным способами стимулирования цветения, но делать это нужно очень осторожно, дабы не убить растение.

Суть способа в том, чтобы довести дерево до состояния выживания.

В экстремальных условиях растение понимает, что ему необходимо зацвести и дать плоды для дальнейшего размножения.

Условиями "на грани выживания" для лимона могут стать — недостаток питания, засуха и другие экстремальные ситуации.

Источник фото: cocugum.net

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