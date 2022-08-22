Старец Лаврентий Черниговский о судьбе Украины и России

Схиархимандрит Лаврентий Черниговский (жил на рубеже XIX-XX вв) известен не только своим подвижничеством, но и большим количеством пророчеств и поучений будущим поколениям, которые записывали его ученики.

Напомним, с приходом власти Советов, он тайно совершал христианские обряды в подземной церкви, но был предан прихожанами и чудом не попал в лагеря. Однако, и после этого призывал верующих хранить церковные книги и верить, что богослужения по канону вернутся.

Старец Лаврентий предсказал Великую Отечественную войну, разорение и восстановление церквей. Он предостерегал от обращений за исцелением к различным шептунам и ведунам, но завещал учиться грамоте и не уклоняться от молитвы.

Окраина - Украина

А еще много говорил о той части России, которая сейчас называется Украиной. Святой старец Лаврентий был уверен, что судьбы этих двух стран связаны настолько прочно, что ни одна из них не может существовать без другой.

"Наши родные слова — Русь и русский. Нельзя забывать того, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов. Киевская Русь изначально была вместе с великой Россией. Киев без России и в отдельности от нее немыслим ни в каком случае", — завещал Лаврентий Черниговский.

Святой старец говорил, что слово Украина, по сути своей, — позорное и унизительное. И появилось оно, по его словам, "благодаря полякам", завоевавшим часть Руси и "притеснявшим там веру православную".

В записках "за отцом Лаврентием" указано, что захватчики-поляки сначала назвали новые территории Малороссией, а потом, пожелав избавиться от корня "рос", — Окраиной.

Могучее царство народов славянских

России Лаврентий Черниговский предрекал "милость господнюю и объединение со всеми славянскими народами в одно могучее царство" после того, как она пройдет "по пути страдания".

"Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее царство. Окормлять его будет царь православный божий помазанник. В России исчезнут все расколы и ереси. Господь святую Русь помилует за то, что в ней было страшное предантихристово время", — пророчествовал он.

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