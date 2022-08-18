Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Возможности новой российской стелс-подлодки напрягли спецов НАТО
360kuai: Польша и Прибалтика испугались переброске МиГ-31К в Калининград
Поставки смартфонов из Казахстана в Россию выросли в тысячи раз
Сивков: противостояние с Россией привело США на порог гражданской войны
Сергей Илюха: существуют риски включения алкоголя в список параллельного импорта
Сивков: Украина не собирается отказываться от удара "грязной ядерной бомбой"
Аватков оценил футболку Зеленского: "Как будто какой-то дворовый мальчишка"
Министры Украины и Турции подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры
В ЕС похвалились, что вывезли из Украины 10 млн тонн зерна

Сбывшееся предсказание: далай-лама XIV о роли России и Путина

Непознанное

Далай-лама XIV Лхамо Дхондруб - высокообразованный человек, говорящий на нескольких языках и являющийся лауреатом Нобелевской премии мира. А еще он обладает даром предвидения. Свидетельство тому — несколько уже сбывшихся предсказаний.

Сбывшееся предсказание: далай-лама XIV о роли России и Путина

Одно из них — о России. Сделано оно в 2021 году, когда внимание всех было сконцентрировано на восстановлении от коронавирусной пандемии. Тогда лидер Тибета предсказал, что уже в ближайшее время мир столкнется с "глобальными трансформациями общества", в результате которых мировое лидерство "перейдёт" России. Именно она, по словам далай-ламы, "станет проводником между востоком и западом", объединив, наконец, человечество.

Далай-лама в своем предсказании подчеркнул особую роль президента России в "построении нового мира". Он отметил, что Владимир Путин — отличный стратег, который всегда просчитывает любую ситуацию на несколько шагов вперед, что дает ему преимущество над политиками, — особенно американскими — живущими одним днем.

Первая часть предсказания — и с этим вряд ли кто-то будет спорить — уже сбылась. Реализацию же части второй мы все сейчас наблюдаем, если признать, что лидерство — не первая строчка в списке стран по ВВП.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В отличие от духовных лидеров разных конфессий, на Тибете такового не избирают. И не назначают. Согласно буддистским верованиям, когда умирает далай-лама, его душа переселяется в выбранную ей самой телесную оболочку.

Предшественник далай-ламы XIV умер в 1933 году. Лхамо Дхондруб — его реинкарнация. То есть, в нем, как верят в Тибете, сконцентрирована мудрость нескольких поколений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лебедева
Популярное
Военные новости
Баранец: Авдеевку брать будут жёстко - к ней счёт особый

Сразу после взятия Северска союзные силы "обрушатся" на Авдеевку. К засевшим там боевикам счет особый. Какой, напомнил Виктор Баранец.

Баранец: Авдеевку брать будут жёстко - к ней счёт особый
Зеленский об атаке армии РФ на Украину: "Они нас захватили бы за три дня"
Мир. Новости мира
Зеленский об атаке армии РФ на Украину: "Они нас захватили бы за три дня"
Силовые структуры
Эксперт Леонков назвал Артёмовск ключевой точкой обороны ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
ВКС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Харькове, Николаеве и Одессе
Сергей Лебедев Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг Сергей Лебедев Ольга Лебедева Латвия хочет репараций "за оккупацию", будучи сама многим должна Ольга Лебедева Любовь Степушова Допрыгались: мэры украинских городов обещают зиму без света и тепла Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Генсек НАТО Столтенберг пригрозил Сербии введением войск в Косово
Силовые структуры
Шеремет: боевой потенциал армии Украины уничтожен
Посол США устроила разнос главе Офиса Зеленского
Мир. Новости мира
Посол США устроила разнос главе Офиса Зеленского
Последние материалы
360kuai: Польша и Прибалтика испугались переброске МиГ-31К в Калининград
Битва космических титанов: "Джеймс Уэбб" против "Хаббла"
Психолог Котомцева: "Для похудения не стоит отказываться от сладкого"
Поставки смартфонов из Казахстана в Россию выросли в тысячи раз
Договорились быстро: Пхеньян готов отправить первую тысячу рабочих в Донецк
Сивков: противостояние с Россией привело США на порог гражданской войны
Сбывшееся предсказание: далай-лама XIV о роли России и Путина
Сергей Илюха: существуют риски включения алкоголя в список параллельного импорта
Сивков: Украина не собирается отказываться от удара "грязной ядерной бомбой"
Аватков оценил футболку Зеленского: "Как будто какой-то дворовый мальчишка"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников