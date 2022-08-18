Сбывшееся предсказание: далай-лама XIV о роли России и Путина

Далай-лама XIV Лхамо Дхондруб - высокообразованный человек, говорящий на нескольких языках и являющийся лауреатом Нобелевской премии мира. А еще он обладает даром предвидения. Свидетельство тому — несколько уже сбывшихся предсказаний.

Одно из них — о России. Сделано оно в 2021 году, когда внимание всех было сконцентрировано на восстановлении от коронавирусной пандемии. Тогда лидер Тибета предсказал, что уже в ближайшее время мир столкнется с "глобальными трансформациями общества", в результате которых мировое лидерство "перейдёт" России. Именно она, по словам далай-ламы, "станет проводником между востоком и западом", объединив, наконец, человечество.

Далай-лама в своем предсказании подчеркнул особую роль президента России в "построении нового мира". Он отметил, что Владимир Путин — отличный стратег, который всегда просчитывает любую ситуацию на несколько шагов вперед, что дает ему преимущество над политиками, — особенно американскими — живущими одним днем.

Первая часть предсказания — и с этим вряд ли кто-то будет спорить — уже сбылась. Реализацию же части второй мы все сейчас наблюдаем, если признать, что лидерство — не первая строчка в списке стран по ВВП.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В отличие от духовных лидеров разных конфессий, на Тибете такового не избирают. И не назначают. Согласно буддистским верованиям, когда умирает далай-лама, его душа переселяется в выбранную ей самой телесную оболочку.

Предшественник далай-ламы XIV умер в 1933 году. Лхамо Дхондруб — его реинкарнация. То есть, в нем, как верят в Тибете, сконцентрирована мудрость нескольких поколений.