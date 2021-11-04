Далай-лама рассказал россиянам, как достичь просветления

Далай-лама XIV ответил на вопросы российских буддистов в во время онлайн-учений. Он отметил, что все могут улучшить карму и достичь просветлённого "состояния Будды".

"Если мы практикуем и постоянно держим в уме бодхичитту (устремление к пробуждению ради блага всех живых существ), сострадание и любовь, то благая карма постепенно усиливается", — цитирует Далай-ламу РИА Новости.

Он призвал людей использовать свой интеллект, чтобы достичь состояния Будды, и практиковать всеобъемлющую йогу. Кроме того, следует "постоянно держать в уме бодхичитту и размышлять о пустотности".

Духовный лидер назвал неведением "цепляние за своё якобы истинно существующее "я" и проявление заботы о себе вместо заботы о других". Чтобы устранить неведение, необходимо размышлять о "пустотности всех явлений по своей природе".

Также Далай-лама порекомендовал для развития альтруизма почаще ставить себя на место других. По его словам, на планете живут семь миллиардов человек, и все хотят счастья и не хотят страданий.

"Но, не зная, как обрести счастье, люди разрушают его — своим эгоизмом, тогда как источник счастья — забота о других", — подчеркнул духовный лидер.

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