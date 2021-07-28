РПЦ на Украине — сила, в России — нет

Московский патриархат не организовал Крестный ход в честь Крещения Руси в Москве, тогда как в Киеве он имел оглушительный успех. И это уже тенденция: Православная церковь на Украине — это сила, влияющая на население и государство, а в России — это полное отсутствие присутствия везде.

Одна Церковь в России и на Украине, а влияние разное

В основе идеологии любого государства лежит религия. Она влияет на все области жизни даже в светском государстве — на подсознательном уровне. Православие — это лучшая идеология не только для Украины, но и для России. Никто не изобрёл лучшие нормы нравственности, чем христианство. Даже в СССР в "Моральном кодексе строителя коммунизма" были собраны переиначенные библейские заповеди.

В этой связи вопрос: почему Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не занимается построением новой идеологии России?

Крестные ходы по случаю Крещения Руси если и проходят у нас, то незаметно, совсем не освещаются в федеральных СМИ. Церковь гремит в соцсетях только в негативных скандалах. А вот на Украине день Крещения Руси — это государственный праздник, а ведь в постулатах наших властей Россия и Украина — это одна каноническая Церковь и один народ с общей историей.

Грустно, но о важности нравственного воспитания русских детей, о православных корнях новой российской идеологии никто среди государственных российских мужей не думает, они думают о политике.

Это праздник Киевской Руси, а не Московской

Неприятны светским, да и церковным чиновникам России следующие моменты. Один из них прозвучал в сегодняшнем ответе Владимира Зеленского на статью Владимира Путина о едином народе России, Украины и Белоруссии.

"Киевская Русь — мать нашей истории, и 24 области Украины и Крым — её родные дети. И они по праву её наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров", — сказал Зеленский по случаю Дня крещения Киевской Руси.

То есть зачем продвигать широкое празднование великого праздника, если это крещение Киевской Руси, а не Московской.

Именно этот мотив звучит в ответе священника Благовещенского храма и секретаря Совета по биоэтике при Московском патриархате Максима Обухова.

В комментарии для Pravda. Ru он отметил, что "у нас один народ, конечно, без сомнения. Но у нас не соберётся столько людей".

"Крестный ход в России не будет пользоваться большой популярностью, потому что праздник священного князя Владимира всё-таки в значительной мере это киевский праздник, но, конечно, объединяющий Русь. Скорее всего, когда отменятся эпидемические ограничения, то тогда наши люди будут ездить просто в Киев", — сказал священник.

Только надо отметить, что князь Владимир крестил Русь, а не Россию и тем более не Украину.

Политики России боятся сильной Церкви

Второй неприятный момент состоит в том, что общая тональность обсуждения в России и на каналах ОПЗЖ на Украине Крестного хода в Киеве — это противопоставление канонического православия, поддержанного народом, бандеровскому государству.

Это так, Украинская православная церковь (УПЦ), имеющая широкую автономию в Московском патриархате, в последние годы преследуется "майданной властью".

Не стесняясь, первые лица государства называли её публично "церковью агрессора" и "москальской церковью",

в противовес ей был поддержан раскол, шёл рейдерский захват церквей.

При Зеленском идёт откат в её поддержку, потому что Церковь показала свою силу, выстояла, за ней стоит избиратель.

Но власть имущие в России боятся параллелей — российский православный народ против государства. Хотя речь идёт о стратегически важном моменте — о нравственном воспитании россиян. Тем более, что президент России — воцерковлённый православный христианин. Да и в православной оппозиции светскому государству нет ничего плохого. Это не иноагенты, а патриоты.

Украина свергнет бандеровцев, а Россия вернётся к ельцинской эпохе

Религиовед Роман Силантьев отметил для Pravda.Ru, что патриарх продвигает не идеологию, а православную веру.

"У нас в государстве нет официальной идеологии. На Украине просто особая ситуация, которая отличается от российской", — заметил он.

Со своей стороны, религиовед, социолог религии, замдиректора Института Европы РАН Роман Лункин в комментарии для Pravda.Ru подчеркнул, что на Украине "достаточно большая гражданская активность самих верующих".

"Там сотни тысяч человек были готовы выйти на Крестный ход, несмотря ни на что. Исторически сложилось, что Украина — более религиозная страна, чем Россия. И на Украине больше гражданских активистов, которых власть не может остановить", — отметил Роман Лункин.

Эксперт полагает, что патриарх Кирилл и представители духовенства активно продвигают православную тематику в "более приближенном к человеку виде".

Например, предлагается в Госдуме принять пакет законов в поддержку семьи, по противодействию абортам. Недавно Церковь поддержала законопроект об ограничении иностранного усыновления. Приходы, общины, епархии помогают в рамках разных общественных проектов людям, которые страдают и в больницах, и дома на карантине.

"Здесь, я думаю, и есть настоящий православный настрой. Есть христианские ценности, которые Церковь продвигает. Это и есть настоящий патриотизм", — сказал религиовед.

Это, конечно, так, но мелко. У Украины в глобальном стратегическом масштабе есть будущее, так как православие влияет на народ и государство, и рано или поздно несовместимая с православием бандеровская власть уйдёт, а у России будущее не просматривается. Разве что в направлении назад к неолиберальной эпохе Ельцина.

Справка. Русская православная церковь Московского патриархата отказалась от проведения традиционного крестного хода в Москве в честь Дня крещения Руси 28 июля "в связи со сложной эпидемической ситуацией".

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