Патриарх Кирилл выступил с неожиданным предостережением властям

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с предостережением к "большим и малым начальникам" церковных и светских властей в ходе пасхальной проповеди.

Предстоятель Русской православной церкви обратил внимание на один из соблазнов, который мешает людям в их стремлении к образу жизни Христа. Это, по словам патриарха Кирилла, соблазн властью, вовлекающий человека в грех гордыни.

"Исполнение начальственных функций, которое требует в том числе ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением — тогда власть становится тиранией", — подчеркнул патриарх РПЦ, выступая с проповедью в предпасхальном выпуске программы "Слово пастыря" на Первом канале.

По этой причине церковь не должна отождествлять себя ни с какими политическими силами и становиться инструментом борьбы за власть. В этом случае церковь "становится фактором разделения народа", в то время как её основная задача — объединять людей, отметил патриарх Кирилл.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.