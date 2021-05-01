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Патриарх Кирилл выступил с неожиданным предостережением властям

Общество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с предостережением к "большим и малым начальникам" церковных и светских властей в ходе пасхальной проповеди.

Патриарх Кирилл выступил с неожиданным предостережением властям

Предстоятель Русской православной церкви обратил внимание на один из соблазнов, который мешает людям в их стремлении к образу жизни Христа. Это, по словам патриарха Кирилла, соблазн властью, вовлекающий человека в грех гордыни.

"Исполнение начальственных функций, которое требует в том числе ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением — тогда власть становится тиранией", — подчеркнул патриарх РПЦ, выступая с проповедью в предпасхальном выпуске программы "Слово пастыря" на Первом канале.

По этой причине церковь не должна отождествлять себя ни с какими политическими силами и становиться инструментом борьбы за власть. В этом случае церковь "становится фактором разделения народа", в то время как её основная задача — объединять людей, отметил патриарх Кирилл.

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Патриарх Кирилл предостерег власти от скатывания в тиранию
Автор: Людмила Черткова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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