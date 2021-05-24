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Госдеп написал про "особое положение" РПЦ: в МИД РФ молчать не стали

Политика

Очередные обвинения из США в адрес России: на этот раз "задело" РПЦ. По мнению Вашингтона, Русская православная церковь на данный момент — "на особом положении".

флаг США

Напомним, что эта же риторика уже звучала в 2012 году: тогда в США заявили, что власти РФ "оказывают предпочтение" РПЦ. Как примеры тогда звучали разного рода "ущемления" для прочих религиозных организаций (например, по части регистрации).

"Звучат обвинения": снова набор штампов?

Звучат обвинения в том, что Русская православная церковь находится на каком-то "особом положении".

"А это уже совсем несерьёзно! Из года в год снова приходится разъяснять, что РПЦ — это крупнейшая в России религиозная организация, действующая, в том числе, в очень широком спектре социальной сферы и, не будем забывать, во многом сформировавшая идентичность нашей страны", — указано в распространенном в понедельник комментарии посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича в связи с докладом Комиссии США по свободе верующих и ежегодным докладом Госдепартамента.

Госдеп США
Госдеп США

Доклад американцев представляет собой набор штампов, обильно "поперчённых" политическими "приправами". Да, факты запрета деятельности тех или иных структур, связанных с религией, в РФ есть. Но они связаны с нарушением законодательства страны.

"Российские граждане не подвергаются гонениям за религиозные убеждения, а несут наказание за административные проступки и уголовные преступления", — уверен Аскальдович.

"Религиозная карта": уж кто бы говорил

Кроме того, Штатам стоило бы вспомнить: уж они-то — большие доки по части розыгрыша "религиозной карты". Вашингтон, например,

"…неоднократно решал свои геополитические задачи без оглядки на существующие нормы миропорядка, разыгрывая в разных регионах религиозную карту и провоцируя межконфессиональную напряжённость".

А на текущий момент Штаты и вовсе совершенно открыто говорят: нужно поддерживать слепленную наспех церковную структуру на Украине, в рядках которой — раскольники. А в странах, где есть поместные православные церкви, представители США частенько дают советы священнослужителям.

"Не это ли называется прямым вмешательством в религиозную сферу?" — задаётся вопросом Аскальдович.

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ГОСДЕП США: «РОССИЯ ЗАХВАТИЛА ПРАВОСЛАВИЕ»
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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