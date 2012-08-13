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Автор Виктория Матвеева

Животворящее древо и целебный мед

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14 августа православные христиане празднуют "первый Спас" — память изнесения Древ Честного и Животворящего Креста Господня, установленную в ІX веке в Константинополе. На Руси это великое событие почитают с ХV века. Воспоминание об исцелениях через освященное страданиями Спасителя дерево, носимое в этот день по Царьграду, и сейчас дарит надежду.

Не случайно появилась традиция освящать на службах в честь изнесения Древ и мед — по словам и древних, и современных лекарей, одно из самых действенных лекарств от многих недугов. Такой обычай связан и с Успенским постом, начинающимся 14 августа, — мед питает и укрепляет воздерживающийся от многих видов пищи организм. Словом, одна польза и благословение.

Но нельзя закрыть глаза и на споры, возникшие касаемо этой традиции не так давно, во времена постсоветского Православия. В просторах Всемирной Паутины то и дело появляются гневные статьи, что, дескать, люди не столько помнят о Боге, сколько о необходимости посвятить медок и "мак повеять" (хотя мученики Маккавеи, чья память празднуется в этот же день, к растению под названием "мак" никакого отношения не имеют). А значит, вредна вам эта ваша "медовая эпопея". Кое-что в этих словах есть, и отрицать существование большого числа суеверных людей, посещающих храмы лишь от случая к случаю, не получится. Но сие не значит, что стоит в угоду яростным обновленцам демонстративно не брать с собой банку меда на праздничный молебен. Гораздо лучше разобраться по существу — от чего именно следует воздерживаться в данном случае?

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Жутко и отвратительно, если человек забывает Бога и стремится в церковь, чтобы попросту удовлетворить там свои нужды (а потом с той же мотивацией сходит к бабке, например). Но если копнуть глубже, то подобная проблема обнаружится не только среди некоторых "мракобесных" приходских бабуль. Не так ли поступает некто, посещающий протестантскую синагогу только для того, чтобы Господь послал ему очередной "Мерседес"? Разумеется, прямо постороннему человеку об этом никто не скажет, но такие прецеденты определенно есть. Не подобным ли образом мыслит мусульманин, использующий ислам для захвата власти?

Извечная проблема неправильных приоритетов в почитании небесного и земного, по сути, идолопоклонства, встречается у представителей различных вер и конфессий сугубо из-за человеческого фактора. Но наличие отдельных корыстных и суеверных адептов — еще не повод обвинять все учение, тем более, если оно само такой подход не одобряет. А в том, что христианство категорически осуждает духовное потребительство (но не само значение веществ в религиозной жизни человека), можно легко убедиться, открыв единую для всех Библию.

"Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять" (Лк 11:42). Эти слова самого Спасителя касаются ветхозаветного обычая приносить начатки плодов Богу для освящения всего урожая, и, разумеется, благословения человеку его вкушать. Сложно представить писание, более противостоящее язычеству, чем Пятикнижие Моисеево, на которое Господь Иисус здесь ссылается. И так же трудно вообразить себе общину людей, относящуюся к Закону Божиему более потребительски, чем секта фарисеев. Что говорит им Христос? Он отнюдь не призывает их оставить этот обычай, не упраздняет его, мало того, говорит, что "сие" и "то" должны были исполняться вместе! В этом нет ничего удивительного: человек не бесплотное существо, следовательно, освящаться должны все его части. На протяжении всей истории христианского богооткровения, которая началась еще от праотца Адама, предписания о пище или, наоборот, о воздержании от нее служит именно для этого.

Подвиг святого мученика Елеазара, священника и законоучителя братьев Маккавеев, почитаемого Церковью в день изнесения Древ Честного и Животворящего Креста Господня, также связан с постничеством и соблюдением Божией Заповеди о еде. По преданию, нечестивый царь Антиох Епифан, надругавшийся над Иерусалимским храмом и превративший его в святилище идола Зевса, пытался принудить благочестивого мужа есть свинину, запрещенную через Моисея как нечистую пищу. Но подвижник решительно отверг это предложение, хотя и понимал, что отказ будет стоить ему жизни. Он умер от мучений, и последними словами священника Елеазара, которые тот еще мог сказать, были такие: "Господу, имеющему совершенное ведение, известно, что я, имея возможность избавиться от смерти, принимаю жестокие страдания и охотно терплю их по страху перед Богом".

Затем Антиох приказал схватить учеников старца — братьев Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, а также их мать Соломонию. Для спасения от мук им было достаточно просто сделать то, от чего отказался их наставник — испробовать запрещенной еды. Но они проявили необычайную твердость до самой смерти. Самому младшему и, видимо, колеблющемуся, мать Соломония перед его смертью сказала: "Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю и познай, что все сотворил Бог из ничего и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я по милости Божией опять приобрела тебя с братьями твоими". После этого она сама отдала Богу душу с благодарением.

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Нашим современникам бывает трудно их понять. Ведь мы живем в Новом Завете, где открылись другие истины: пища не приближает человека в Богу и не отдаляет от Него; не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что исходит из уст, может причинить вред его душе… И, тем не менее, остается главное, в чем заключалась суть исповедничества священника Елеазара и его учеников — верность в малом, без которой никогда не бывает верности во многом. Потребность повиноваться Богу во всем, пусть даже в такой бытовой мелочи, как вкушение пищи. И — спасение, вечная жизнь через выполнение Его Воли. И в большом, и в малом…

Фото превью: ivona.bigmir.net

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Темы мед еда мученик елеазар медовый спас
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Животворящее древо и целебный мед
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