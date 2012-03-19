Крест Господень: от Иерусалима до Рима

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На дворе середина Великого поста. Третья неделя его называется Крестопоклонной. Почитание креста Господня, орудия казни и спасения, было распространено у христиан от самых первых лет христианства. И не случайно именно на этой неделе отмечается праздник обретения Креста и Гвоздей царицей Еленой, подарившей Церкви величайшие святыни.

Честной и Животворящий Крест Господень почитается не только Православной, но и Католической, а также и Армянской апостольской церковью. Все они празднуют Крестовоздвиженье, но именно православная традиция чтит и праздник обретения Креста и Гвоздей святой царицей Еленой.

Святая равноапостольная царица Елена, мать святого царя Константина, происходила вовсе не из знатного рода — она была дочерью владельца постоялого двора. Именно там с ней познакомился Констанций Хлор, в то время простой военачальник, со временем ставший императором. Именно обретение супругом власти привело к разрушению семьи: в угоду политическим требованиям, Констанций был вынужден оставить Елену и женился на девушке из царского рода — падчерице оставившего престол императора Максимиана. Вынужденная оставить не только любимого мужа, но и 11-летнего сына, Елена 15 лет провела в глубоком уединении. Именно в эти годы она и приняла учение Христово.

С воцарением ее сына, императора Константина, царица Елена снова появляется при дворе. Женщина не стремилась принимать участие в политической жизни страны, но именно ей выпала честь возглавить поездку в Иерусалим, целью которой было нахождение Креста Господня. Паломничество организовал сам император, который, одерживая победу за победой над врагами христианства, видел знамение: на небе появился Крест с надписью "Сим победиши". Именно после этого Константин, уже будучи единоправным властителем всей Римской империи, загорелся мыслью обязательно отыскать Крест, на котором был распят Христос.

Царица Елена, будучи уже в преклонных годах, ни минуты не колебалась перед долгим и, возможно, опасным путешествием. Сын снабдил ее письмом к Иерусалимскому патриарху Макарию, и святая отправилась в путь.

В то время, в 326 году, и сама Голгофа, и Гроб Господень уже пару столетий были погребены под землей по распоряжению императора Адриана, ярого противника и гонителя христианства. По его приказу на месте искусственного холма, выросшего над Голгофой, было построено языческое капище Венеры и установлена статуя Юпитера. На месте главной христианской святыни языческие жрецы совершали идольские жертвоприношения, а сами христиане не только не посещали святое место, но даже не знали его точного нахождения. Кто-то побаивался язычников, кто-то же, напротив, опасался отдать почитание идолам, установленным на месте святыни. Приехавшая святая Елена, конечно же, в первую очередь стремилась на Голгофу. Как говорится в ее житии, "пойдем, — говорила она, — почтить то место, где священные стопы Его перестали шествовать". Но к великому удивлению царицы, никто не смог указать ей этого места.

Тогда равноапостольная Елена развернула масштабные поиски, привлекая к ним и христиан, и язычников, и иудеев. Первым делом святая повелела снести все идольские капища, причем не только на Голгофе, но и по всему Иерусалиму. Искусственный холм, насыпанный над Голгофой, был исследован со всей тщательностью, причем неоценимую помощь оказал иудей по имени Иуда, к которому царица обратилась по совету людей, знающих о том, что именно в этой семье почему-то тщательно хранились тайны нахождения христианских святынь.

Когда место предполагаемого нахождения Креста Господня было определено, царица Елена начала раскопки. Помимо языческих капищ, на месте Голгофы было множество построек, что крайне затрудняло работы, но, в конце концов, в глубине холма был раскопан сам Гроб Господень и найдены три прекрасно сохранившихся деревянных креста, дощечка с надписью, которая была прибита к Кресту Спасителя по приказанию Понтия Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие тело Христа. Оставалось непонятным лишь то, на котором из крестов претерпел смерть Господь. В это время мимо проходила погребальная процессия, и Иерусалимский патриарх обратился к Господу с молитвой: "Ныне, Сам Господи, укажи нам тот крест, который послужил к вечной славе единородного Твоего Сына: подай, милосердый Господи, жизнь сему рабу Твоему, когда его коснется священное и спасительное древо!" После этого на покойника поочередно возложили все три креста, и умерший восстал, как только его коснулся Крест Господень, именно поэтому и названный Животворящим. После этого чуда ни у кого не осталось сомнений, что был обретен Крест, на котором страдал Иисус Христос.

Все больше и больше народу желали хотя бы увидеть святыню, и тогда патриарх Макарий, встав на самом высоком месте, поднял Крест перед народом, чтобы каждый мог поклониться обретенной святыне. Позднее именно в честь этого действия был установлен праздник Воздвиженья Креста Господня.

Царица Елена немедленно написала сыну, что цель ее путешествия выполнена: Крест Спасителя найден. Император Константин попросил Иерусалимского патриарха позаботиться о том, чтобы святыня теперь была окружена подобающими почестями, а на месте обретения была бы построена церковь, причем предлагал в распоряжение иерарха все сокровища империи. Так был построен Храм Воскресения Христова.

Перед возвращением домой царица Елена озаботилась постройкой и многих других церквей на местах христианских святынь. Так, например, был возведен храм над пещерой в Вифлееме, где родился Спаситель. Началось строительство церкви на Елеонской горе, на месте Вознесения, и в Гефсимании, на месте Успения Богородицы. Заложив эти и множество других храмов по всей территории Палестины, оставив им должное попечение, царица Елена вернулась в Рим, с благоговением увозя с собой части Животворящего Креста и святые Гвозди, которыми было пригвождено тело Господа.