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Автор Любовь Степушова

За красной линией: России пора выходить из "чужого проекта"

Экспертное мнение

Чтобы расширять горизонты своих "красных линий", России надо выходить из "чужого экономического проекта", считает политолог Леонид Крутаков.

Как расширить горизонты

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Коммерсанту" обозначил российские "красные линии", которые не рекомендуется переходить западным "партнерам". А также подчеркнул, что серьезные западные политики должны это понимать, а главное — уважать.

"Россия имеет право защищать интересы своих соотечественников, тем более когда они подвергаются гонениям во многих странах, когда их права притесняются, как это произошло на Украине", — заметил Сергей Лавров.

Он привел в пример действия России в Крыму после госпереворота на Украине. "Первым действием парламента (Рады) после переворота был закон о том, что русский язык должен "знать свое место". А место это, грубо говоря, по-простому было под лавкой", — напомнил Лавров.

По его словам, "еще через два дня прозвучали заявления, что русские никогда не будут почитать Бандеру и Шухевича, поэтому русских из Крыма надо изгнать". После этого Верховный совет республики "был просто в окружении бесчинствующих молодчиков, не говоря уже о "поездах дружбы", которые Дмитрий Ярош посылал в Крым". После этого Россия уже не могла оставаться в стороне и безучастно смотреть, как гибнут русские люди, заявил министр иностранных дел России.

Как сказал "Правде.Ру" политолог Леонид Крутаков, Украина "в принципе была и остается "красной линией" России: "Ни в коем случае никакого присутствия там НАТО — это абсолютно четкое условие, которое постоянно озвучивается на всех закрытых и открытых встречах".

Донбасскую "красную линию" тоже однозначно и четко озвучивал президент, говоря, что "мы не дадим задавить и уничтожить этих людей и устроить нам резню".

Но "красные линии" есть у России не только в "русском мире", заметил политолог. В Сирии — это сохранение сирийской государственности. Мир видел, что произошло с Ираком и Ливией, и "в какой хаос превращается страна Ближнего Востока, где разрушается государственный каркас и общественный консенсус". Именно поэтому Россия наложила вето на решение СБ ООН по созданию бесполетной зоны над Сирией, то есть воспрепятствовала разворачиванию "ливийского сценария".

Чтобы Запад уважал наши табу, "нам надо давно выходить из чужого проекта", сказал Леонид Крутаков. "Мы политически озвучиваем суверенитет, но при этом экономически живем в институциональной среде, созданной западным миром — их банковской системе долларовых взаиморасчетов, фондовых рынков, и на нас будут через эти институты давить, потому что мы конкуренты на политическом поле", — отметил он.

"У США нет картины сильной России, и они никогда не позволят нам стать сильными. Конфликт настолько очевиден, что через санкции нам просто показали — общего финансово-экономического рынка у нас нет. У нас не так много сил, чтобы выходить из западной системы самостоятельно. Надо кооперироваться с другими странами, у которых такой же взгляд на мировое будущее — с Китаем, Индией в рамках БРИКС, ШОС, ЕврАзЭс, создавать свою кредитно-денежную систему. Иначе в долгосрочной перспективе мы проиграем", — резюмировал политолог.

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