Фатима Хадуева: чтобы удачно выйти замуж, надо сломать "ясамалку"

Дурнушки чаще находят себе хороших мужей, поскольку сражают мужчин своей простотой и не учат их, как жить. Красивые и успешные женщины способны избаловать своего "внутреннего мужчину", из-за чего им сложнее найти вторую половинку. Таким мнением с "Правдой.Ру" поделилась известный психоэзотерик, писатель-мистик и участница "Битвы экстрасенсов" Фатима Хадуева.

ФОТО: hadueva.com

— Почему дурнушки удачно выходят замуж? Они счастливы, выходят за красавцев. Что в них такого?

— Они не делают проблемы ни из чего. Они не гонятся за тем, чтобы быть красивыми. Понимают, что не смогут сделать этого, даже если оденут на себя самые модные вещи. У них другое отношение к жизни.

Почему мужчина реагирует на дурнушку? Она сражает его своей простотой, не учит мужика жизни. Задача мужчины на "подкорочном" уровне — делать то, чего хочет женщина. И когда женщина знает это, она может озвучить желание. Выполняя его, мужчина энергетически в нее вкладывается. В этой женщине появляется часть его. А себя он любит больше всех.

— Успешные женщины не могут выйти замуж, хотя они хорошо знают, что им надо. Может, не то надо?

— Успешная женщина обладает высокой степенью мужской энергии. Женщина богатая, красивая, самодостаточная взращивает своего внутреннего мужчину. Она его перекармливает, а свою внутреннюю женщину угнетает. Она, как маленькая девочка, не знает, чего хотеть, что делать. И когда появляется мужчина, она вроде бы пытается ему понравиться, но между ними встает ее внутренний мужчина. Он ревнует и делает все, чтобы соревноваться с мужчиной живым. И не дает отношениям развиваться.

— Надо очаровать еще и внутреннего мужчину?

— Женщинам не надо говорить: "Я сама". Пусть ваша "ясамалка" сломается. Попросите мужчину. Великолепно будет, если вы будете гармонировать друг с другом. Плохо, когда мы не уступаем друг другу, не прощаем.

Я дам универсальный совет. Он мне помог 25 лет назад, когда я первый раз выходила замуж. Моя прабабушка была очень умная. Она сказала мне такую вещь: вы будете ругаться, без ругани никогда не обойдется, и если вы поругались, вам будет тяжело помириться. Ведь все гордые, все всегда правы. Сделайте так: один идет ставить чайник, второй, увидев это, должен идти и доставать чашки. Наливаете чай и пьете, даже не говоря ни слова, в тишине. И больше никогда не возвращаетесь к теме ссоры.

И еще. У нас хорошая память. Как только наш мужчина сделает какой-то неверный шаг, мы ему припоминаем все, что якобы раньше простили. Не надо так делать. Без этого будет гораздо легче.

— То есть энергичная, веселая и хозяйственная женщина всегда найдет себе пару?

— Любящая женщина. Просто любящая. Она любит то, что делает, занимается тем, что любит. Комфортное состояние.

Беседовала Любовь СТЕПУШОВА

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