Как раскрыли тайну гибели цивилизации майя

Цивилизация майя исчезла более тысячи лет назад, оставив после себя пирамиды, уникальную письменность и города, затерянные в пустынях и джунглях Центральной и Южной Америки.

Как проводились исследования цивилизации майя

Два столетия археологи спорили о том, почему погибла эта цивилизация, выдвигая различные гипотезы, от гражданской войны до перенаселения и экологической катастрофы. И лишь в начале 2000-х группа ученых из разных стран опубликовала в журнале Science свидетельство того, что решающую роль в исчезновении одной из самых интересных культур в человеческой истории сыграли опустошительные засухи на протяжении 150 лет.

Шурфы, пробуренные в грязевых отложениях бассейна Карьяко в южной части Карибского моря, позволили определить, что примерно в 810, 860 и 910 годах произошли три сильных засухи. Эти даты совпадают с периодами, когда, как принято считать, майя ушли из некоторых своих городов.

Возглавлявший группу ученых профессор Геральд Хауг считал, что "полученные данные дают основания предположить, что уменьшение нормы осадков на протяжении ста лет привело к общей нехватке ресурсов в регионе, которая затем усугубилась в результате сильных засух".

В отложениях из бассейна Карьяко у побережья Венесуэлы содержались сезонные слои титана, осаждавшегося в бассейнах местных рек. Уровень содержания титана является точным показателем уровня осадков в регионе.

Археологи определяли период, когда майя ушли из своих городов, анализируя даты, выбитые на сохранившихся памятниках, писала The Guardian. Группа Хауга обнаружила примечательную связь между этими археологическими данными и периодами самых сильных засух, которые определяются по самым низким уровням содержания титана в бассейне Карьяка.

Для народа майя вода была важнейшим природным ресурсом, они предпринимали гигантские усилия, собирая дождевую воду в резервуары, строя широкую сеть каналов и ирригационные системы. Если в маленьких деревнях многолетняя засуха не приводила к вымиранию, то для крупных городов с большой плотностью населения несколько лет суши могли быть смертельными, считает профессор Хауг.

Цивилизация майя: что известно

Для своего времени майя были крайне развитой цивилизацией. У них имелась собственная система счисления, они умели наносить на карту движение звезд и планет, вели обширную торговлю. Правда, при этом соблюдали религиозные ритуалы, основанные на кровопускании и человеческих жертвоприношениях. История майя охватывает два тысячелетия, а расцвет культуры и рост населения до 3-13 млн человек приходятся на "классический" период между 250 и 750 годами.

Их исчезновения никто не заметил, лишь в XIX веке американский путешественник Джон Ллойд Стивенс обнаружил в глубине южноамериканских джунглей Копан, потерянный город майя.

Страна майя находилась на территории нынешней южной Мексики, Белиза и Гватемалы.

Ранее среди возможных причин гибели археологи называли

гражданскую войну между враждующими группировками майя,

миграцию,

эпидемию,

интенсивное земледелие

или совокупность этих факторов.