Тайная наука ХХ века. Проект "Радуга"

В 1912 году математик Давид Гилберт открыл новые методы в математике, один из которых привел к созданию известной теории "Гилбертова пространства". В рамках этой теории он получил уравнения, описывающие многомерность пространства и многовариантность реальности.

Предыстория проекта "Радуга"

В 1926 году он познакомился с Джоном фон Нейманом и изложил ему свои взгляды. Тот во многом с ним согласился и в дальнейшем опирался на эту теорию. По мнению Эйнштейна, фон Нейман был самым блестящим математиком. Он обладал сверхъестественной способностью находить практическое применение абстрактным теоретическим математическим концепциям, благодаря которой участвовал в создании почти всех передовых технологий и технических систем.

Левинсон пошел дальше и открыл так называемые "уравнения времени Левинсона". Он опубликовал три книги, которые сейчас мало кому известны; их почти невозможно найти. Одному из моих сподвижников удалось выяснить, что фон Нейман и Левинсон работали в Принстонском институте продвинутого обучения. Их идеи послужили основой проекта невидимости, в рамках которого следовало проверить теоретические принципы на практике применительно к крупному объекту.

К серьезному изучению проблемы обеспечения невидимости приступили в начале 30-х годов в Чикагском университете. Доктор Джон Хатчинсон (он занимал тогда пост декана) лично вел в стенах университета эту работу вместе с австрийским физиком Куртенхауэром. Позднее к ним присоединили Никола Тесла, и они втроем изучали природу релятивизма и невидимости. В 1933 году при Принстонском университете был сформирован институт продвинутого обучения, где объединились Альберт Эйнштейн и Джон фон Нейман. Впоследствии Принстонский институт тоже вплотную занялся проектом невидимости.

В 1936 году усилия групп были объединены и Никола Тесла назначили директором проекта. Частичный эффект удалось получить уже в конце того же года. Исследование продолжалось до 1940 года, когда на базе ВМС в Бруклине состоялся полномасштабный эксперимент. От реального применения его отличало только отсутствие людей на борту корабля. Для проведения испытаний энергетическую систему судна усилили подключением (с помощью кабелей) генераторов других кораблей.

Создание "электромагнитного пузыря"

Проект "Радуга" известный также под названием Филадельфийский эксперимент, был задуман как совершенно секретный проект, который позволил бы решить исход второй мировой войны. В рамках проекта "Радуга", провозвестника нынешней технологии "Стеллc" ("малой заметности"), проводились технические эксперименты с целью обеспечить невидимость кораблей для вражеских радаров. Для этого создавали "электромагнитный пузырь" — экран, который отводил бы излучение радаров мимо корабля. "Электромагнитный пузырь" изменяет внешнее электромагнитное поле вокруг определенной области — в данном случае поле окружало военный корабль.

В это время к работе над проектом привлекли Таунсенда Брауна — еще одного талантливого ученого, который был известен умением находить методы практического применения достижений теоретической физики. Он специализировался на гравитационных и магнитных минах, разработал метод защиты от них, названный методом "размагничивания". Этот способ позволял удерживать мины на безопасном удалении.

В 30-х годах происходила крупная утечка мозгов из Европы. Из Германии тайно перевезли многих ученых, в том числе и ученых еврейской национальности.

В 1941 году Тесла добился полного доверия властей. В его распоряжение предоставили корабль, который он оборудовал своими знаменитыми катушками. Однако его обуревали сомнения, ибо с развитием проекта он все яснее осознавал серьезность проблем, касающихся персонала судна. Возможно, Тесла знал это благодаря способности во всей полноте предвидеть действие своих изобретений каким-то внутренним зрением. В любом случае Тесла знал, что душевное и физическое состояние членов команды подвергнется серьезному испытанию. Ему требовалось время для внесения необходимых изменений.

Фон Нейман не согласился с таким расточительством времени, и они больше никогда не ладили. Фон Нейман был блестящим ученым, но не обладал способностью ощущать воздействие метафизических сил. Метафизику хорошо чувствовал Тесла, оставивший в наследство человечеству изобретения, основанные на его уникальном даре предвидения.

Настороженное отношение к его взглядам начало складываться со времен демонстрационного эксперимента в Колорадо-Спрингс[], то есть приблизительно с 1900 года, когда Тесла заявил, что инопланетная цивилизация поддерживает с ним связь и что он чувствует их сигналы всякий раз, когда на небе появляется Марс.

То же самое произошло в 1926 году, когда он установил радиомачты в Валдорф-Астории и в своей лаборатории в Нью-Йорке. По его словам, полученная информация гласила, что он потеряет людей, если не внесет изменений в условия эксперимента. Ему необходимо было время для изготовления нового оборудования.

Требование Теслы об увеличении времени на подготовку к испытаниям во внимание не приняли. Правительство вело войну и не располагало резервом времени. Тесла принялся за дело, но в марте 1942 года устроил акт саботажа. Согласно официальным данным, он умер в 1943 году, но существует аргументированное предположение, что его переправили в Англию, а для организации похорон использовали тело двойника. Тело кремировали на следующий день после смерти, что противоречило традициям ортодоксальной веры, которой придерживались в его семье. Поэтому остается спорным, умер он или нет. Секретная документация из его сейфа была изъята и более никогда не упоминалась.

Фон Неймана назначили директором проекта. Он заново пересмотрел схему эксперимента и решил, что потребуются два огромных генератора. В июле 1942 года состоялась закладка корабля "Элдридж". Предварительные тесты проводились в сухом доке. В конце 1942 года фон Нейман пришел к выводу, что эксперимент может оказаться смертельно опасным для экипажа (это же предсказывал и Тесла). Он решил, что третий трансформатор позволит преодолеть трудности. У него еще было время изготовить третий генератор, но на отладку синхронизации с остальными двумя времени не оставалось. Последний генератор ни разу не запустили, поскольку передаточный механизм, как оказалось, не соответствовал нужным параметрам. Фон Нейман не был удовлетворен подготовкой эксперимента, но руководство не собиралось больше ждать.

20 июля все подготовили и провели контрольный тест. Дункан Камерон-младший вместе с братом Эдуардом находились в пультовой. Корабль сняли с якоря, по радио поступил приказ включить оборудование. Невидимость удерживалась в течение пятнадцати минут. Проблемы с персоналом не заставили себя ждать. Члены судовой команды испытывали тошноту и слабость. Кроме того, появились явные признаки душевных расстройств и психической неуравновешенности.

Оборудование требовало усовершенствования, но демонстрационные испытания были назначены на 12 августа 1943 года. Приказ исходил от начальника штаба ВМС, который заявил, что его заботит только исход войны.

Стремясь уменьшить опасность для задействованных в эксперименте людей, фон Нейман постарался модифицировать оборудование так, чтобы снизить мощность электромагнитного поля и обеспечить лишь невидимость для радаров, а не полную визуальную невидимость.

За шесть дней до заключительных испытаний над "Элдриджем" появились три НЛО. 12 августа 1943 года включением рубильника запустили цикл завершающего эксперимента. Два НЛО покинули Филадельфийскую базу. Третьего засосало в гиперпространство; и он окончил свои странствия во чреве подземных устройств Монтаука.

По словам Дункана, он и его брат заранее знали, что эксперимент 12 августа 1943 года плохо кончится. Однако в течение первых трех-шести минут все шло хорошо, контуры корабля не исчезли из вида. Казалось, отрицательных эффектов уже не будет. Но вдруг вспыхнуло голубое свечение, и тут-то все произошло.

Побочный эффект "электромагнитного пузыря"

Хотя целью было лишь добиться неразличимости корабля для радаров, выявился совершенно непредвиденный и радикальный побочный эффект. Создавая "электромагнитный пузырь" — экран, который отводит излучение радаров, он сделал корабль невидимым для невооруженного глаза и изъял его из пространственно-временного континуума. Корабль неожиданно возник в Норфолке, штат Виржиния, на удалении в сотни миль.

Проект оказался успешным в материальном, физическом отношении, но для задействованных людей стал жестокой катастрофой. Пока корабль "перемещался" из филадельфийской базы ВМС в Норфолк и обратно, члены судовой команды полностью потеряли ориентацию. Они покинули физический мир, но не обрели привычной среды, с которой могли бы установить связь. По возвращении на базу ВМС в Филадельфии некоторые не могли передвигаться, не опираясь на стены. Те, кто выжил, были психически ненормальными, находились в состоянии ужаса.

Впоследствии все члены команды после длительного периода реабилитации были уволены как "психически неуравновешенные". Ну а освидетельствование их "психической неуравновешенности" оказалось весьма удобным для дискредитации возможных откровений о случившемся.

В итоге исследования в рамках проекта "Радуга" приостановили. Несмотря на то что было сделано крупное открытие, осталось невыясненным, смогут ли человеческие существа выжить при последующих экспериментах. Продолжать было слишком рискованно. Доктора Джона фон Неймана, возглавлявшего проект, привлекли к работе над Манхэттенским проектом по созданию атомной бомбы, которая стала оружием, положившим конец второй мировой войне.

Мало кто знает, что широкие исследования по программе "Радуга" возобновились в конце 40-х годов и велись непрерывно, достигнув высшей точки в 1983 году, когда в Монтауке удалось создать проход в пространстве-времени.