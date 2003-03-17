Вода, как дискета, записывает нашу жизнь?

Есть вещи, о которых в научном сообществе говорить неприлично. Одна из них — память воды. В мире ежегодно проходят десятки конференций, на коих сотни исследователей-любителей докладывают о своих замечательных опытах. Эти опыты свидетельствуют о том, что вода "помнит" вещества, которые в ней когда-то растворяли; что вода поддается магнитной обработке; что вода меняет свои физические свойства в зависимости от цвета скатерти, на которой стоит стакан… но высокая академическая наука на эту "параллельную науку" внимания не обращает. Просто потому, что под эти факты нет объясняющей их теории?

Эффект памяти воды

Соответственно, всегда можно усомниться: а факты ли это, господа? Или массовое помешательство, массовое неумение ставить опыты, массовое наложение случайных факторов…

Это странно. Эффект памяти воды давно уже вошел в медицинскую практику: гомеопатия ныне — официально признанный метод лечения. Гомеопаты растворяют лекарство в таких ничтожных концентрациях, что на ведро воды остается буквально несколько молекул лекарства. Но физики вяло отмахиваются от врачей: мол, помогает ваша гомеопатия далеко не всем и вообще это все эффект плацебо…

Эффект омагничивания воды также давно используется на практике теплотехниками (сильно омагниченная вода не дает накипи на трубах), но физики до сих пор уверяют, будто вода теоретически намагничиваться не может.

В последнее время лежачий камень физики несколько сдвинулся, и под него изрядно натекло. Той самой памятливой омагниченной воды. В России защищена первая докторская диссертация о памяти воды. Про это сенсационное событие широкая публика (в том числе научная) практически ничего не знает. Физики не знают, потому что защита прошла по разделу биологии, а биологи — потому что не очень интересуются физикой и, соответственно, не могут по достоинству оценить.

Зенинская теория воды

Восполняю пробел… Разработал теорию воды и защитил по ней диссертацию в Институте медико-биологических проблем РАН Станислав Зенин, руководитель — сейчас наберу воздуха перед произнесением — Проблемной лаборатории научного обоснования традиционных методов диагностики и лечения Федерального научного клинико-экспериментального центра Минздрава РФ…

Уф! дальше проще — кандидат философских, кандидат химических и вот теперь доктор биологических наук. А по образованию Зенин — физик. Удачно получилось.

Зенин говорит, что труднее всего ему рассказывать о своей теории физикам: "Они химии не знают". Между тем сегодня справедливо считается, что жемчужные россыпи открытий лежат именно в междисциплинарных областях, где подбирать их либо некому, либо они остаются незамеченными однобоко квалифицированными специалистами.

А вот теперь я вынужден не без внутреннего трепета перейти к изложению зенинской теории воды. Казалось бы, чего проще: Н2О — два атома водорода, один атом кислорода. Но хитростей в этом веществе столько, что я плохо представляю, как изложить их в доступной форме. Ладно, рискнем…

Хотя молекула воды в целом электронейтральна, она представляет собой диполь, то есть с одного краешка у нее преобладает отрицательный заряд, а с другого — положительный. Это известно. Между собой диполи могут образовывать соединения — одна молекула воды отрицательно заряженным краешком может притянуть к себе другую молекулу за ее положительный краешек. Образуется так называемая водородная связь, про которую науке также давно известно. Известно еще, что водородная связь молекул воды неустойчива, она живет всего 10-16 с. То есть даже если молекулы воды и собираются в некие структуры, то структуры эти тут же разрушаются. Так считает наука.

Вернее, считала, пока не появился Зенин. Открытие всегда возникает там, где появляется сомневающийся. Зенин провел расчеты, из которых получалось, что короткоживущий ассоциат из пяти молекул воды при соединении с другим таким же короткоживущим ассоциатом может образовать структуру, время жизни которой уже не 10-16с, а на два порядка дольше — 10-14с. (Для особо дотошных граждан поясню, что стабилизация новой структуры происходит за счет "одновременного замыкания всех концевых кислородов ассоциата в пятичленные циклы".)

Нет, я согласен, 10-14с — это тоже мизер, на который можно было бы махнуть рукой. Но если усложнение молекулярной структуры повышает время ее жизни, не может ли существовать такой молекулярный ассоциат, который будет стабильным?

Так вот: теоретические расчеты показали, что может существовать такой "кристалл" воды, состоящий из 912 молекул, время жизни которого — минуты и даже часы.

Зенин назвал это образование "основным структурным элементом воды". Основной структурный элемент похож на маленький остренький кристаллик льда из шести ромбических граней. В воде — мириады таких кристалликов. Их существование уже доказано и подтверждено разными физико-химическими методами. Открытые на кончике пера кристаллики воды действительно существуют!

А на поверхности каждой грани каждого кристаллика может быть выложен свой случайный рисунок электрических "плюсиков" и "минусиков". Это просто дипольные молекулы воды, составляющие грань кристаллика, торчат из нее наружу то плюсом, то минусом. Получается двоичный код, как в ЭВМ…

Теперь представим себе дистиллированную воду самой высшей очистки — суперкью: шестикратная перегонка, мембранные фильтры… Грани кристалликов в такой воде практически электронейтральны, в двоичном коде на них "ничего не записано". Но вот в воду попадает молекула какого-нибудь химического вещества. При соприкосновении с "кристалликом" воды она как бы отпечатывает на его грани свой электромагнитный узор. Затем этот "меченый" кристаллик при соприкосновении с другим, "чистым", кристалликом делает то же самое — передает ему свой рисунок, но только в "негативе": там, где у первого кристаллика минусик, у комплиментарной грани другого кристалла возникнет плюсик.

А чтобы процесс отпечатывания и передачи "данных" шел быстрее, воду нужно хорошенечко потрясти, повысив соударяемость "льдинок". Чем, кстати, гомеопаты и занимаются — вовсю трясут свои пробирки на особых станках.

Вода — не просто вещество в жидкой фазе, а нечто, что может передавать информацию. Поэтому воду Зенин назвал веществом, которое находится в информационно-фазовом состоянии. "Кристаллическая" структура воды объясняет многие ее странные свойства, которые до сих пор объяснения не находили. Например, феномен растворимости. Она почти все растворяет! А это потому, считает Зенин, что в воде всегда найдется определенное количество кристалликов с подходящим электромагнитным рисунком, который работает как отмычка, легко расщепляя растворяемую субстанцию…

Нашло свое объяснение и влияние на воду магнитного поля — оно просто разрушает "льдинки". Если размешивать воду магнитной мешалкой, ее физические свойства резко меняются. Аналогично действует на воду этиловый спирт — он разрушает ее информационную структуру. Так что вода со спиртом — это уже не совсем вода. Это глупая, пьяная вода — неструктурированная. И для организма, кстати, вредная.

Правда, веществ, действующих на воду подобно спирту и магнитному полю, немного. Поэтому почти все, что происходит между водой и растворяемыми в ней веществами, — это информационное взаимодействие. А поскольку человек на 70% состоит из воды…

В своем институте Зенин занимается тем, что проверяет дистанционное воздействие на воду целителей и экстрасенсов, — работа такая (обратите внимание на название его лаборатории).

— Неужели экстрасенсы — это правда? — недоверчиво усмехаюсь я.

— Как выяснилось, все люди могут дистанционно воздействовать на воду, — говорит Зенин. — Но у некоторых это получается слабо, а у других — в несколько раз сильнее.

Опыт проводится так. Берется суперчистая дистиллированная вода, разливается в две мензурки. Одну дают испытуемому для воздействия, а другая — контрольный образец. Потом меряется электропроводность обеих вод — "заряженной" и контрольной. Обычный гражданин, мысленно поколдовавший над водой, изменяет ее электропроводность совсем незначительно.

— Но вот однажды ко мне пришел некий народный целитель, который, по его словам, "переносил эзотерическую карму больного на воду". Я ему дал мензурку, и он над ней напряженно думал. Так вот: по сравнению с контрольным образцом дистиллят в его мензурке повысил электропроводность в несколько раз!… Экстрасенсы говорят, что могут делать воду "живую" и "мертвую". Чем одна отличается от другой? В одной воде электропроводность выше по сравнению с контрольным образцом, в другой — ниже.

— И как это влияет на живые организмы?…

Чтобы ответить на этот вопрос, делаются биотесты — проверяют влияние "облученной" воды на микроорганизмы. Берут простейших одноклеточных под названием пиростомы и погружают в контрольную пробирку, на которую человек не воздействовал, и в "мертвую" воду.

— Помню, у наших биологов в глазах был настоящий ужас, когда они поместили своих любимых пиростом в "мертвую" воду, которую "заколдовал" один наш испытуемый. Обычно в "мертвой" воде пиростомы перестают активно двигаться, замирают, как бы влипают в воду. А здесь они не просто погибли, у них начался лизис — растворение клеточной оболочки! "Неужели сглаз действительно возможен?!" — воскликнула моя биологиня… Действительно, если можно усилием воли сообщить воде в человеческом организме такие свойства, что начнут растворяться клеточные оболочки, то…

— Так, с водой ясно — вы придумали, как объяснить изменения ее физико-химических свойств, которые раньше никак не объяснялись, но как экстрасенс дистанционно влияет на воду?!.

— А вот здесь мы уже пускаемся в область догадок. То, что вода может записывать информацию, мы знаем. Мозг состоит на 90% из воды, это тоже известно. Но что переносит воздействие от "водяного компьютера" экстрасенса к стаканчику на столе — неизвестно. Мне интуитивно кажется, что информационная структура воды каким-то образом повторяет информационную структуру вакуума. Вакуум ведь не пустота, вакуум — электромагнитная среда. И если верно предположение, что вакуум имеет внутреннюю структуру, схожую со структурой воды, тогда воздействие от мозга к образцу может передаваться непосредственно — с какой-то большой, но конечной скоростью.

— Стоп-стоп… Получается тогда, что наш мозг для вакуума — то же самое, что молекула химического вещества для дистиллированной воды. Выходит, что вакуум постоянно считывает информацию с нашего мозга и хранит ее?

— Я знаю, о чем вы хотите спросить, — получается, что душа бессмертна?… То, что информация мозга не теряется, еще не означает бессмертия личности. Информация просто сохраняется — вот и все. Но это "мертвая" информация, она не осознает себя! Как книга, как дискета — они ведь неживые, хотя информацию содержат. Но эта информация — вещь в себе.