"Шестое чувство" из подручных средств

4:04 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Вопрос существования у человека других чувств, кроме зрения, обоняния, осязания, вкуса и слуха, обсуждается очень давно. "Шестым чувством" называют интуицию, телепатию, паранормальные способности и другие труднодоказуемые явления. Изобретательница Петти Маес пошла по другому пути. Она самостоятельно разработала "Шестое чувство" — уникальный интерфейс, связывающий в единое целое человека, окружающий мир и электронные устройства.

Фото: Pixabay.com

Профессор Маес и ее студент Пранава Мистри впервые продемонстрировали свое изобретение на завершившейся в Лос-Анжелесе выставке Technology, Enterntaiment, Design (TED). Комплект оборудования, названный "Шестое чувство", создан из подручных средств — электронных устройств, которые можно приобрести в любом магазине. Однако даже этот прототип наглядно демонстрирует возможности нового способа интерактивного взаимодействия с реальностью.

"Шестое чувство" состоит из смартфона с подключенными к нему проектором и видеокамерой. При помощи нового интерфейса пользователь может получать дополнительную информацию об окружающих его предметах, осуществлять поиск подобий и распознавать неизвестные ему вещи.

Вот, например, работа виртуальной клавиатуры. Проектор высвечивает на ладони пользователя телефонные кнопки, а видеокамера считывает — какие из них он нажимает. В результате без дополнительного технического блока происходит вызов абонента.

Или, прочитав в газете интересную новость, можно запросить дополнительную информацию. В этом случае камера считает и распознает статью и отправит запрос в поисковую систему. Найденный в результате видеоролик из программы новостей будет передан на проектор, который, в свою очередь, воспроизведет его прямо на странице газеты.

Другим примером может послужить иллюстрация, когда человек изучает афишу кинотеатра, а рядом с названием проецируется рейтинг фильма с сайта кинолюбителей.

Фактически, интерфейс предлагает переложить на электронику достаточно стандартные для активного пользователя Интернета действия.

Реализация подобного проекта не кажется чем-то невероятным, особенно во времена повсеместного развития широкополосного доступа и принципа Веб 2.0, когда каждый пользователь пополняет копилку всеобщей информации.

Любой прибор, оснащенный видеокамерой, "напрашивается" на то, чтобы им управляли жестами. Не стало исключением и "Шестое чувство" — практически все действия смартфона можно контролировать движением пальцев и кистей рук. Захватив в прямоугольную рамку из больших и указательных пальцев обеих рук часть ландшафта, пользователь отдает приказ сфотографировать выбранный участок. А круговое движение кисти по часовой стрелке приводит к проецированию календаря и часов.

Технология "Шестого чувства" еще далеко от совершенства. Кроме преодоления технических проблем — яркости изображения, точности считывания и качества распознания — потребуется еще и "миниатюризации" устройства. Однако, эти преграды преодолимы. Главное же в том, что интерфейс, придуманный бельгийской изобретательницей, при всей своей простоте и логичности, на много лет опережает развитие отношений между человеком и компьюетром.

Справка: Петти Маес — бельгийский ученый, профессор Массачусетского технологического института, создатель и участник программы "Искусство и наука мультимедиа". В 2000 году вошла в список граждан США, которые формируют современный мир. В том же году Всемирный экономический форум удостоил Маес звания Global Leader of Tomorrow.

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