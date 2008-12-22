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Павел Урушев

Осьминоги любят смотреть телевизор

3:06
Эврика » Открытия

Знания человечества о соседях по планете ничтожно малы. Каждый день приносит открытия, которые заставляют по-новому взглянуть на, казалось бы, давно известные факты. Кто мог предположить, что осьминоги не обладают личностью, зато обожают смотреть телевидение высокой четкости.

Осьминоги любят смотреть телевизор

Наши восьминогие соседи остаются одними из самых загадочным созданий на Земле. Они обладают рядом способностей, которые еще не нашли своего научного объяснения. Например, практические эксперименты показали, что осьминоги не воспринимают себя, как отдельных существ — понятие "личности" для них незнакомо. Так же, как и обезьяны, они способны заучивать определенные правила, различать предметы по форме и разгадывать простейшие головоломки.

Готовясь к рождественским каникулам, австралийский океанограф Рената Пронк проводила серию последних в этом году экспериментов с осьминогами. Главная задача данных опытов заключалась в том, чтобы определить способность восьминогих моллюсков различать зрительные образы.

Для экспериментов был выбран телевизор, работающий в формате PAL — 25 кадров в секунду. Такая частота смены кадров считалась оптимальной для зрения осьминогов. Реакция подопытных оказалась слабой и лишенной выраженного единообразия. Однако, при замене телевизора на дисплей высокого разрешения (с частотой обновления кадров 50 раз в секунду), осьминоги проявили поразительный интерес к картинке.

Эксперименты ставились над 32 особями Octopus Tetricus — обыкновенными сиднейскими осьминогами. Опыт проводился в гигантском аквариуме, перед которым был установлен широкоэкранный телевизор.

В ходе испытаний головоногим было продемонстрировано три видеофрагмента: двигающийся по дну краб, плывущий осьминог и качающаяся в подводном течении пластиковая бутылка. Реакция на видеоролики различалась.

При виде краба большинство осьминогов предпринимали попытки атаковать его, бросаясь на монитор. Они четко распознавали добычу и старались ее достать.

Завидев видеоизображение своего собрата, подопытные выражали весь спектр эмоций, свойственный осьминогам при встрече с себе подобными. Некоторые агрессивно пытались запугать противника, большинство же меняли окраску тела, стараясь закамуфлироваться и слиться с окружающей обстановкой. Находились и такие, кто предпочитал забиться в угол аквариума, отодвигаясь от экрана как можно дальше.

Наконец, третье видео воспринималось по-разному. Те из осьминогов, которые уже видели подобный предмет практически не реагировали на ее изображение, в то время как оставшиеся начинали передавать сигналы тревоги сородичам. Спустя несколько дней, наученные приобретенным опытом, все до единого осьминоги проигнорировали пластиковую бутылку.

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Автор Павел Урушев
Павел Урушев— редактор отдела науки интернет медиахолднга Правда.Ру
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