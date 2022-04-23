Билл Гейтс: электронные татуировки заменят смартфоны и врачей

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что в обозримом будущем сотовые телефоны вполне могут быть заменены электронными татуировками. Сейчас это новшество уже находится на стадии разработки в компании Chaotic Moon Studios, выпускающей мобильные приложения.

Медицинский контроль

В отличие от обычной татуировки, эта технология будет сочетать чернила с чипами и нанопроводниками. Значительный плюс состоит в том, что технология позволит самостоятельно наносить татуировки на кожу, причём без боли и без риска заполучить аллергическую реакцию.

Первая версия электронного тату будет работать как устройство для сбора и контроля медицинских данных. Оснащённое датчиками и трекерами, оно позволит отслеживать и анализировать жизненно важные параметры организма, такие как частота сердечных сокращений, артериальное давление, количество кислорода в крови и т. д. В критической ситуации татуировка пошлёт сигнал о помощи.

Кроме того, новое изобретение будет служить для контактов с медиками.

"Вместо того, чтобы раз в год консультироваться с врачом для физического обследования, эта татуировка, которую вы ежегодно будете наносить на своё тело, станет контролировать состояние организма и отправлять данные врачу, — обещает Гейтс. — Если обнаружатся отклонения, то эксперты свяжутся с вами".

Вместо смартфона

В дальнейшем, по словам главы Microsoft, тату могут заменить любые устройства для идентификации и коммуникации.

Вживление стандартных чипов, не успев стать повсеместным, уже превратилось во вчерашний день. Новинка тоже будет содержать чип, но совсем крошечный. Приложив "татушку" к считывающему устройству, вы сможете расплатиться за товары и услуги или, напротив, пополнить свой электронный счёт. Она заменит и паспорт, и водительские права, и большинство других документов. Также она сможет выполнять функции смартфона.

В принципе уже ясно, что мобильники со временем "отомрут". Носить с собой даже лёгкий по весу аппарат не слишком удобно — его приходится куда-то класть, его можно забыть или потерять, его могут украсть, и т. п.

С помощью татуировки вы сможете напрямую или дистанционно подключиться к стационарному устройству — базе, которая будет находиться у вас дома или в том месте, где вы пребываете в данный момент. Либо вы будете проецировать изображение на какую-то поверхность. Одним словом, потребуется решить только вопрос с монитором, потому что оперировать с информацией прямо на собственной коже может оказаться проблематичным.

На все случаи жизни

Возможно, уже лет через десять нам не придётся носить с собой никаких гаджетов и даже ключей и кошелька, так как в наше время замки вполне можно открывать с помощью электронного кода, а информация о деньгах будет храниться в наночипе.

Вам не понадобятся и визитки — при необходимости сообщить кому-то свои контакты можно будет просто отправить файл со всей необходимой информацией на коммуникатор этого человека.

Разумеется, придётся решать проблемы взломов и сбоев, которые могут сделать устройство нефункциональным, но, увы, без издержек нельзя обойтись ни в какой сфере.

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