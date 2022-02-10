Ургант высмеял "ботаническое" дело против Моргенштерна

Иван Ургант посоветовал правоохранителям найти на теле Моргенштерна изображение Сталина, чтобы понять, не переписывает ли рэпер историю.

В шоу "Вечерний Ургант" шоумен оценил креатив полицейских из Набережных Челнов, которые решили возбудить на певца Моргенштерна дело о пропаганде наркотиков из-за сомнительной татуировки на его груди. Стражи порядка увидели в обилии татуировок на теле музыканта изображение запрещённого растения — конопли.

Ургант предположил, что следователи внимательно изучили голое тело рэпера и отметил, что флаг Канады тоже вызывает определённые вопросы из-за того, что на нём изображен остроконечный лист подозрительного растения.

"А это не тот отдел, который хотел арестовать Канаду, когда увидел их флаг?", — съязвил телеведущий.

Ургант уверен, что следует более подробно проанализировать "письмена" на теле музыканта, так как тот мог изобразить и Иосифа Сталина.

"А это уже искажение исторической правды, потому что, как мы знаем, человек не может спрятаться за ананасом", — отметил шоумен.

Моргенштерн отреагировал на обвинения, удивившись, что долгое время перевозил через границы наркотики в виде изображения на груди. Рэпер признался, что у него ещё есть тату в виде пистолетов, поэтому его могли бы привлечь и по статье о незаконном обороте оружия.

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