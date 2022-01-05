EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

Зачем есть грибы со вкусом земляники?

Эврика » Изобретения

Недавно команда немецких биохимиков вырастила съедобный гриб-трутовик, имеющий вкус и запах земляники. Детали исследования были опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry. Да, эксперимент, конечно, интересный, но спрашивается — зачем это понадобилось? Впрочем, у учёных уже готов ответ. Да не один, а несколько.

 

Полезно для здоровья!

На первый взгляд, никакого смысла производить "земляничный гриб" не было, и всё исследование проводилось просто "ради понтов". Да, в истории биологии и растениеводства проводилось немало опытов по селекции, но каждый раз это были более-менее "родственные" растения. Скажем, существуют гибрид пшеницы и ржи, смородины и крыжовника, капусты и брюквы. Но грибы и земляника!

Прежде всего, выбор для экспериментов именно трутовика оказался вовсе не случайным. Не так давно выяснилось, что в плодовых телах грибов-трутовиков содержится вещество под названием полисахарид ланофил, обладающее мощным целебным воздействием. В частности, оно повышает секрецию желчи и восстанавливает структуру печёночной ткани.

Метаморфозы трутовика

Трутовик
Трутовик

Чтобы придать продукту нужные свойства, специалисты высадили трутовик на отходах производства смородинового жмыха.

Когда грибы созрели, авторы исследования пригласили целых 10 экспертов, специальность которых — запахи пищевых продуктов. Понюхав пресловутый гриб и попробовав его на вкус, все эксперты хором заявили, что по этим параметрам тот больше напоминает землянику или клубнику, чем трутовик.

Словом, если что-то выглядит как земляника, пахнет как земляника и на вкус как земляника, то это и есть земляника… Стоп! А внешне-то "земляника" остаётся по-прежнему грибом!

Лекарство, ароматизатор и лакомство для бедных

 

А теперь давайте порассуждаем о том, с какой стати потребовалось так издеваться над несчастным трутовиком, превращая его в то, чем он по идее не должен являться! Оказывается, "бонусов" тут немало.

  • Во-первых, можно делать из такого гриба лекарственные препараты с приятным вкусом и ароматом — для тех, кому это важно.
  • Во-вторых, можно будет наладить производство натуральных и экологичных ароматизаторов. И сырьё для них будет куда дешевле, чем настоящие ягоды.
  • В-третьих, поскольку цена на трутовики существенно ниже, чем на настоящую клубнику или землянику, они станут лакомством для тех, кто не может позволить себе часто покупать эти ягоды.

Хотя думается, что совсем уж копейки данный продукт стоить не может — всё же такая экзотика! Да и на производство нужно затратить определённые ресурсы. Так или иначе, если эта диковинка действительно войдет в обиход, место ей найдется и на нашем столе, и в сфере фармацевтики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Продукты-«отравители»: как обезопасить себя и близких?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы
Новости
На Украине заявили о блокировке поставок казахского угля через РФ
Польский публицист: США оставили руководство Европой России и Германии
Президент Казахстана Токаев выступил с обращением к нации
Эдгард Запашный встретил Новый год в больнице, артиста прооперировали
В Алма-Ате протестующие разгромили офис телерадиокомпании "Мир"
Восемь человек пострадали в ДТП с участием около 50 машин в Тульской области
В Казахстане отключили интернет и телефонную связь
Более 500 жителей Алма-Аты подверглись избиению в ходе беспорядков
Политолог Суздальцев нашёл украинский след в ситуации в Казахстане
Песков: Казахстан справится с протестами своими силами
Последние материалы
Бородавки: их типы и характеристики
Президент Казахстана Токаев выступил с обращением к нации
Эдгард Запашный встретил Новый год в больнице, артиста прооперировали
Как избавиться от туберкулёзной палочки
В Алма-Ате протестующие разгромили офис телерадиокомпании "Мир"
Восемь человек пострадали в ДТП с участием около 50 машин в Тульской области
В Казахстане отключили интернет и телефонную связь
Более 500 жителей Алма-Аты подверглись избиению в ходе беспорядков
Пигментные пятна: причины появления и как от них избавиться
Политолог Суздальцев нашёл украинский след в ситуации в Казахстане
Популярное
Бывший СССР
Бунт в Казахстане: кому выгодно, реальные причины и последствия

Несмотря на протестный потенциал западных областей Казахстана, наивно полагать, что только газ и рост цен спровоцировали столь мощный и жестокий бунт казахов.

Бунт в Казахстане: кому выгодно, реальные причины и последствия
Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде
Мир. Новости мира
Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде
Мир. Новости мира
Сенатор Пушков: США разваливаются как карточный домик
Бывший СССР
В Казахстане идёт майдан. Токаев пойдёт путём Лукашенко или Януковича?
Ирина Шлионская Зачем есть грибы со вкусом земляники? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как русский Робинзон стал миллионером Дмитрий Соколов Любовь Степушова В Казахстане идёт майдан. Токаев пойдёт путём Лукашенко или Януковича? Любовь Степушова
Общество
Главреда "Эха Москвы" забанил Instagram за репост фото голой Собчак
Экономика и бизнес
Цены на газ в Чехии стали причиной явления, которое не прогнозировали
Политолог: протесты в Казахстане показали, в чём уязвимость властей страны
Мир. Новости мира
Политолог: протесты в Казахстане показали, в чём уязвимость властей страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников