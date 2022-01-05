Недавно команда немецких биохимиков вырастила съедобный гриб-трутовик, имеющий вкус и запах земляники. Детали исследования были опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry. Да, эксперимент, конечно, интересный, но спрашивается — зачем это понадобилось? Впрочем, у учёных уже готов ответ. Да не один, а несколько.
На первый взгляд, никакого смысла производить "земляничный гриб" не было, и всё исследование проводилось просто "ради понтов". Да, в истории биологии и растениеводства проводилось немало опытов по селекции, но каждый раз это были более-менее "родственные" растения. Скажем, существуют гибрид пшеницы и ржи, смородины и крыжовника, капусты и брюквы. Но грибы и земляника!
Прежде всего, выбор для экспериментов именно трутовика оказался вовсе не случайным. Не так давно выяснилось, что в плодовых телах грибов-трутовиков содержится вещество под названием полисахарид ланофил, обладающее мощным целебным воздействием. В частности, оно повышает секрецию желчи и восстанавливает структуру печёночной ткани.
Чтобы придать продукту нужные свойства, специалисты высадили трутовик на отходах производства смородинового жмыха.
Когда грибы созрели, авторы исследования пригласили целых 10 экспертов, специальность которых — запахи пищевых продуктов. Понюхав пресловутый гриб и попробовав его на вкус, все эксперты хором заявили, что по этим параметрам тот больше напоминает землянику или клубнику, чем трутовик.
Словом, если что-то выглядит как земляника, пахнет как земляника и на вкус как земляника, то это и есть земляника… Стоп! А внешне-то "земляника" остаётся по-прежнему грибом!
А теперь давайте порассуждаем о том, с какой стати потребовалось так издеваться над несчастным трутовиком, превращая его в то, чем он по идее не должен являться! Оказывается, "бонусов" тут немало.
Хотя думается, что совсем уж копейки данный продукт стоить не может — всё же такая экзотика! Да и на производство нужно затратить определённые ресурсы. Так или иначе, если эта диковинка действительно войдет в обиход, место ей найдется и на нашем столе, и в сфере фармацевтики.
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