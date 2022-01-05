Зачем есть грибы со вкусом земляники?

Недавно команда немецких биохимиков вырастила съедобный гриб-трутовик, имеющий вкус и запах земляники. Детали исследования были опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry. Да, эксперимент, конечно, интересный, но спрашивается — зачем это понадобилось? Впрочем, у учёных уже готов ответ. Да не один, а несколько.

Полезно для здоровья!

На первый взгляд, никакого смысла производить "земляничный гриб" не было, и всё исследование проводилось просто "ради понтов". Да, в истории биологии и растениеводства проводилось немало опытов по селекции, но каждый раз это были более-менее "родственные" растения. Скажем, существуют гибрид пшеницы и ржи, смородины и крыжовника, капусты и брюквы. Но грибы и земляника!

Прежде всего, выбор для экспериментов именно трутовика оказался вовсе не случайным. Не так давно выяснилось, что в плодовых телах грибов-трутовиков содержится вещество под названием полисахарид ланофил, обладающее мощным целебным воздействием. В частности, оно повышает секрецию желчи и восстанавливает структуру печёночной ткани.

Метаморфозы трутовика

Трутовик

Чтобы придать продукту нужные свойства, специалисты высадили трутовик на отходах производства смородинового жмыха.

Когда грибы созрели, авторы исследования пригласили целых 10 экспертов, специальность которых — запахи пищевых продуктов. Понюхав пресловутый гриб и попробовав его на вкус, все эксперты хором заявили, что по этим параметрам тот больше напоминает землянику или клубнику, чем трутовик.

Словом, если что-то выглядит как земляника, пахнет как земляника и на вкус как земляника, то это и есть земляника… Стоп! А внешне-то "земляника" остаётся по-прежнему грибом!

Лекарство, ароматизатор и лакомство для бедных

А теперь давайте порассуждаем о том, с какой стати потребовалось так издеваться над несчастным трутовиком, превращая его в то, чем он по идее не должен являться! Оказывается, "бонусов" тут немало.

Во-первых, можно делать из такого гриба лекарственные препараты с приятным вкусом и ароматом — для тех, кому это важно.

Во-вторых, можно будет наладить производство натуральных и экологичных ароматизаторов. И сырьё для них будет куда дешевле, чем настоящие ягоды.

В-третьих, поскольку цена на трутовики существенно ниже, чем на настоящую клубнику или землянику, они станут лакомством для тех, кто не может позволить себе часто покупать эти ягоды.

Хотя думается, что совсем уж копейки данный продукт стоить не может — всё же такая экзотика! Да и на производство нужно затратить определённые ресурсы. Так или иначе, если эта диковинка действительно войдет в обиход, место ей найдется и на нашем столе, и в сфере фармацевтики.

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