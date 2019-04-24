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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Медовые сорта: подробнее о клубнике и землянике

Садоводство » Плодовые

Сорт клубники под названием "Медовое лето" очень высоко ценится садоводами за его вкусовые качества, а также хорошую урожайность и продолжительность созревания плодов. Медовое лето часто сравнивается другой культурой — земляникой сорта Медовый вкус. В этой статье мы рассмотрим обе культуры, расскажем о разнице между ними и об особенностях каждой.

Клубника Медовое лето

Начнем с данного гибрида, выведенного отечественными селекционерами. Этот сорт характеризуется высоким ростом кустов, их большой плодовитостью и высокой степенью кустистости. Они могут занимать довольно большое количество пространства, поэтому им нужна свобода для роста без препятствий.

Цветы клубники имеют яркий розовый оттенок, а плоды — насыщенно-красный. Клубника также славится восхитительным ароматом. Вкусовые качества данного сорта — то, за что им так восхищаются. Ягоды Медового лета чрезвычайно сладкие на вкус, без намека на кислинку, именно поэтому их часто используют во время приготовления десертов.

Уход за этим сортом необходим, но не слишком строгий. Если все было сделано правильно, то кусты Медового лета способны плодоносить дважды за сезон с перерывом в месяц. Растение способно радовать урожаем вплоть до наступления холодов. Только один куст Медового лета может дать до трех килограммов урожая за лето.

Также из плюсов стоит отметить хорошую устойчивость Медового лета к некоторым заболеваниям, в частности к серой гнили.

Земляника Медовый вкус

Своими характеристиками и свойствами земляника данного сорта в целом похожа на вышеописанный сорт клубники Медовое лето. Оба гибрида дают стабильный урожай, даже если лето выдалось достаточно дождливым. Землянику Медовый вкус садоводы часто рекомендуют из-за ее внешних качества и презентабельного вида, благодаря которому ее можно выставлять в качестве товара на продажу. Для земляники ягоды у этого сорта достаточно крупные и плотные.

Как сажать и ухаживать

Минусом данных сортов является факт их плохой всхожести, и это обязательно следует учитывать при посадке. Самым лучшим временем для выращивания рассады является самое начало весны.

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Перед посадкой грунт для клубники и земляники этих сортов рекомендуется смешать с перегноем и песком для обеспечения лучшего плодородия и физических свойств почвы.

После посадки рассада очень нежная, поэтому ее можно повредить даже слишком тугой струей воды. Сортам необходим постоянный и умеренный полив, который лучше всего проводить при помощи шприца.

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Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы ягоды садовод клубника земляника сад и огород
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