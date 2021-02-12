Воины Облаков пали, но не покорились инкам

Последние археологические открытия пролили новый свет на историю доколумбовой культуры чачапойя, которая существовала в Перу примерно в 500-1470 гг. н. э. Еще 30 лет назад большая часть того, что мы знали о "Воинах Облаков", как их называли инки, была почерпнута из третьих рук. Из такого ненадежного источника, как "Хроника Перу", творение представил миру испанский конкистадор Педро де Сьеса де Леон. Но и сегодня в мозаике чачапойя больше лакун, чем кусочков.

Предшественник Мачу-Пикчу

В 2017 году руины капища-некрополя Куэлап (Kuélap), расположенные на высоте 3000 метров над уровнем моря, оборудовали канатной дорогой и позиционируются правительством Перу в качестве конкурента знаменитому комплексу Мачу-Пикчу.

Куэлап опередил Мачу-Пикчу лет на 700 и продемонстрировал навыки каменной кладки, столь же замечательной, как и та, которую позже продемонстрировали инки. Вместо того, чтобы строить прямоугольные жилища, столь обычные для других культур Южной Америки, чачапойя возводили круглые известняковые конструкции, покрытые коническими соломенными крышами. Не менее характерны простые ромбовидные фризы и скульптурные змеи, украшающие каменные фасады.

Куэлап оставили в конце 1500-х годов, возможно, после штурма и пожара. Его руины были открыты перуанским судьей в 1843 году, но из-за удаленности от туристических маршрутов к серьезным раскопкам здесь приступили лишь в конце 1990-х годов. Грандиозные сооружения впечатляют, но остаются вопросы о функции цитадели, ее статусе и значении для чачапойя.

Не покорившиеся инкам

Культура чачапойя процветала в отдаленных северных высокогорьях Перу, на шесть столетий опередив своих завоевателей инков, вторгшихся в 1470-х годах. Здесь постепенно возникло слабо объединенное сообщество небольших территорий, подвластных касикам — cacicazgos. Население в период расцвета, возможно, насчитывало 500 тысяч человек, произвело могущественных шаманов и породило боевой дух.

Из-за отсутствия у них письменности многое из того, что известно о чачапойя, получено благодаря археологическим раскопкам захоронений, затерявшихся на известняковых скалах в заоблачных перуанских лесах. Эти каменные гробницы, или чулпы (chulpa), которые до сих пор взирают вниз с труднодоступных холмов, так разительно отличаются от других обитающих в Андах "соседей" своими саркофагами с человеческими лицами и похожими на коттеджи мавзолеями, которые были встроены в скалу и украшены изображениями.

В отличие от других южноамериканских цивилизаций, чачапойя, похоже, жили не в иерархическом обществе. Их методы захоронения, хотя и тщательно продуманы, по-видимому, были относительно эгалитарными, и сохранившаяся архитектура демонстрирует мало символов статуса и власти. Внутри гробниц археологи нашли более 200 мумий эпохи инков, а также незамысловатую керамику, кой-какие серебряные предметы, резьбу по дереву и уникальный красный текстиль. Чачапойя славились своим ткачеством. Их ярко окрашенные ткани с анималистическими мотивами были излюбленным предметом одежды инков.

Археологи подправляют хронистов

В "Хронике Перу" написано, что у представителей цивилизации чачапойя была "более светлая" кожа, что породило версию о прибытии их предков из-за моря. Однако испанское слово blanco означает не только бледнолицых, но и "чистый", поскольку в сообщении говорилось о женщинах в сравнении с индианками других народов.

Последующие археологические исследования развеяли миф о том, что Воины Облаков были приплывшими викингами. Несмотря на их воинственную репутацию, чачапойя отказывались покориться быстро набирающим силу инкам, яростно сражаясь за свои твердыни. Покоренных переселили в отдаленные части инкской империи, чтобы в будущем избежать бунтов. Оставшиеся приняли сторону испанцев, прибывших в 1530-е годы, но привезенные из Старого света болезни и ненадлежащий уход новых хозяев привели к тому, что к началу 17 века язык и культура чачапойя почти исчезли.