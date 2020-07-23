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Автор Игорь Буккер

Вызвана ли смерть Цезаря извержением вулкана

Эврика » Открытия

Исследователи давно подозревали, что похолодание, голод и беспорядки в Римской республике и Египте династии Птолемеев, произошедшие вскоре после убийства Юлия Цезаря в 44 г. до н. э., могли быть вызваны извержением вулкана, но не могли точно определить, где и когда это произошло. Международная команда ученых обнаружила новые доказательства, что виновником было извержение вулкана на Аляске.

Античные свидетельства

"Из сверхъестественных же явлений самым замечательным было появление великой кометы, которая ярко засияла спустя семь ночей после убийства Цезаря и затем исчезла, а также ослабление солнечного света. Ибо весь тот год солнечный свет был бледным, солнце восходило тусклым и давало мало тепла. Поэтому воздух был мутным и тяжелым, ибо у солнечной теплоты не хватало силы проникнуть до земли; в холодном воздухе плоды увядали и падали недозрелыми", — такими словами описывал погоду после смерти Юлия Цезаря греческий писатель и философ Плутарх.

Не так давно международная группа, в которую входят исследователи из института им. Нильса Бора при Копенгагенском университете, института исследований пустыни в Рино университета Невады и Бернского университета, проанализировали вулканический пепел, взятый из образцов керна гренландского льда, и смогли объяснить, откуда взялось резкое похолодание в средиземноморском регионе в этот переломный период античной истории.

Новейшие открытия

Пепел оказался выброшенным из жерла щитовидного вулкана Окмок, расположенного на полуострове Аляски. Согласно исследованиям ледяного керна, извержение вулкана началось в начале 43 г. до н. э., оно наполнило атмосферу Земли достаточным количеством дыма и пепла, чтобы оказать существенное влияние на климат.

"Это одно из крупнейших извержений вулканов за последние 2 500 лет. Используя образцы ледяного керна, климатические модели и исторические источники, мы совершенно уверены, что извержение связано с резкими климатическими изменениями, отмеченными вокруг Средиземного моря и в Риме", — говорит профессор геофизики, физики льда и изучения климата из института им. Нильса Бора и один из соавторов исследования Йёрген Педер Штеффенсен (Jørgen Peder Steffensen).

Наиболее сильное похолодание в Северном полушарии

В сотрудничестве с историками и прочими исследователями были собраны климатические данные со всей планеты, чтобы подтвердить вероятность того, что именно это извержение стало причиной широко распространенного изменения средиземноморского климата. В качестве доказательств признаны древовидные кольца из Скандинавии, Австрии и Калифорнии, а также пещеры в Китае.

Анализ показал, что несколько лет после извержения вулкана Окмок были одними из самых холодных в Северном полушарии за последние 2 500 лет. Климатические модели исследователей показывают, что температура была примерно на семь градусов Цельсия ниже нормы летом и осенью после извержения в 43 г. до н. э.

Пока историки решают, какие факторы способствовали падению Римской Республики и династии Птолемеев в Египте, извержение вулкана Окмок сыграло громадную роль в гибели прежних государственных образований.

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Темы окмок египет аляска вулкан плутарх юлий цезарь древний рим
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