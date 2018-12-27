Прогноз-2019: безработица и инфляция вырастут, ВВП упадет

О том, что с цифрами по экономике страны далеко не все в порядке, говорит недавнее увольнение руководителя Росстата. Михал Хазин дает реальный прогноз на 2019 год.

Аналитические записки - не для всех

Минтруд в аналитической записке о ситуации на рынке труда дал прогноз, работники каких сфер могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта. Записка была представлена в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, сообщили "Известия".

Больше всего людей под риском увольнения — 30,5 тыс. оказалось в финансовой и банковской сферах, в транспортной сфере — 27,7 тыс. сотрудников, в сфере производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, где под сокращения могут попасть 16,6 тыс. человек.

Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива, производства машин и оборудования автомобилестроения, производства стройматериалов. Суммарно потерять работу могут 230,8 тыс. россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге.

Заметим, что по данным аналитической записки, которая пишется не для обывателей, суммарно в 2019 году Минтруд ожидает роста официальной безработицы на 38%, до 1,1 млн человек. Многие пожелают встать на учет в службу занятости после увеличения пособия с 1 января, также эффект окажет повышение пенсионного возраста.

Какая реальная ситуация на рынке труда?

Однако позже позже Минтруд заявил, что говорить о "сокращениях", как о решенном деле, "крайне некорректно". Ситуация в организации может измениться из-за заключения новых сделок, погашения долгов перед организацией и т. д., и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый, - подчеркнули в министерстве.

Кризис прогрессирует, поэтому нет ничего удивительного в том, что уровень безработицы в России в 2019 году увеличивается. Хотя Дмитрий Медведев публично заявил, что страна справилась с безработицей - она не более 5%, однако это не так. На деле людей с таким статусом куда больше — до 15%. Регистрироваться на бирже многие не хотят, потому что пособия не оправдывают материальные и психологические затраты.

О тревожной тенденции говорит опрос портала Rabota. ru, которые приводит "Российская газета". Почти четверть работодателей (23%) планируют сократить часть персонала в следующем году, в то время как о расширении штата думают только 18% компаний. Массовые сокращения в 2019 году могут пройти в компаниях, работающих в сферах медиа и маркетинга, а также в продовольственной отрасли, отмечают организаторы опроса.

Недавно премьер уволил руководителя Росстата, вероятно за предоставления неверной информации. Известно, что ведомство часто пересматривает свои прогнозы в негативную сторону.

Партия сказала:"Надо", комсомол ответил: "Есть"

Как сказал "Правде.Ру" экономист, основатель Фонда экономических исследований Михаил Хазин, " безработица в стране очень высокая". "Но партия сказала: "Надо", комсомол ответил: "Есть". Правительство сказало, что надо сказать, что безработицы нет. И все аналитические центры, которые живут на околоправительственные гранты, тут же радостно заявили: "Нет, что вы, какая безработица. Нет никакой безработицы ни в одном глазу", - отметил Михаил Хазин.

Эксперт прогнозирует в 2019 году падение ВВП на 3%, инфляцию порядка 12-15%, "как и в этом году", и "падение уровня жизни населения, соответственно".

"Но это при условии, что не будет эксцессов, например, не будет сильной девальвации рубля или обвалов на западных финансовых рынках. Если это произойдет, то ситуация может быть как в 2015 году, когда спад был 8-10%, а не 3%. Можно прийти и к экономическому росту, но для этого надо сменить руководство Центрального Банка и экономический блок правительства полностью. Убрать оттуда либералов целиком", - резюмировал Михаил Хазин.

Согласно прогнозу глава Минфина РФ Антона Силуанова рост ВВП России в 2019 году составит примерно 1,3%, инфляция - 4, 3%. ЦБ предрекает рост экономики в 2018 году как раз в интервале 1,5-2%, инфляцию порядка

Как сообщала "Правда. Ру" социологи Левады-Центра подсчитали, что самыми большими проблемами для россиян являются повышение цен, безработица и угроза полного обнищания.

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