Что такое “матрица анонимных криптовалют”?

Знаете ли вы, что небольшие сообщества пользователей, собирающихся вокруг разных токенов, обычно сравниваются с племенами, или кланами? Как итог — становится довольно трудно объективно выделить все плюсы и минусы различных технологий той, или иной криптовалюты. Чтобы решить эту задачу, сетевой гигант Google, на основе проведённых исследований, составил таблицу, в которой подробно описаны все особенности практически всех анонимных токенов.

Эта таблица была названа как "матрица анонимных криптовалют", а в ней описываются такие свойства приват-токенов, как взаимозаменяемость с остальными криптовалютами и безопасность.

В таблице представлены не только токены, но и их блокчейн-платформы. В списках даже числятся такие популярные криптовалюты, как биткоин, Ethereum, Monero и Dash. Но большую часть составляют альткоины, вроде Phore, Sumokoin и Zoin.

Матрица анонимных криптовалют выполнена крайне щепетильным образом — в ней максимально точно описаны различные характеристики каждого из токенов.

Пользователи могут изучить такие особенности токенов, как объём токенов и их распределение, алгоритмы консенсуса, и множество других показателей. Даже изучение этой таблицы по диагонали может привести к довольно интересным находкам.

Анонимность

В секции "Анонимность", например, вы можете быстро просмотреть все токены на предмет наличие криптографической защиты, которой, как оказалось, у многих криптовалют нет. Остальные характеристики приватности распределены равномерно между Zerocash, Zerocoin и Cryptonote. В частности, из 20 криптовалют только одна использует RingCT и механизм конфиденциальных транзакций — это Particl.

Если посмотреть на Dash повнимательнее, то можно узнать для себя много нового. Пожалуй, один из самых крупных приват-токенов, имеющий гигантскую капитализацию рынка, страдает от нехватки алгоритмов безопасности и анонимности. Это парадокс.

Если сравнить Dash с Particl, то у Particl имеются лучшие оценки почти во всех секциях (они отмечены зелёным), кроме трёх плохих показателей (красных) и одного "среднего" (жёлтый).

Тем временем, на момент написания этой статьи, Dash находится на 12 месте в CoinMarketCap, а Particl — на 133. Возможно, по каким-то внутренним законам получается, что более технически развитый токен не всегда более успешный. Возможно, этим он и платит за свою анонимность — меньшее внимание за по-настоящему безопасные и анонимные транзакции, но, в то же время, способность ответить всем стандартам от регуляторов.

Распределение токенов

Ещё один интересный тренд — это распределение большинства токенов. Почти 25% токенов, представленных в таблице, имеют следующую тенденцию — около 80% всего объёма монет контролируются топ-100 адресами, в то время, как остаток доступен рынку. Биткоин и Dash — единственные токены, у которых часть подконтрольных монет составляет лишь 20%, а большинство — доступно рынку.

Для токенов, построенных на Cryptonote, таких как Monero и Sumokoin, невозможно, однако, найти какие-либо точные показатели, поскольку все адреса этих криптовалют, как и количество содержащихся на них токенов зашифрованы.

Масштабируемость анонимных криптовалют

Масштабируемость — это то количество передаваемых токенов в секунду (tx/s), которое может выдержать блокчейн той, или иной криптовалюты.

Биткоин уже держится на пределе, однако, с каждым разом, этот предел повышается.

ZCash может проводить около 7.73 токенов в секунду. NavCoin пока идёт впереди остальных, имея теоретическую масштабируемость в размере 309 обычных токенов в секунду, а анонимных токенов — около 100 в секунду. Тем самым, обойдя даже скорость совершения транзакций в PayPal (193 tx/s), но всё ещё серьёзно уступая скорости VISA (1,667 tx/s).

Инфляция

Инфляция — это также один из наиболее серьёзных факторов, которые стоит учитывать при инвестициях, поскольку этот фактор нельзя измерить так же точно, как, например, общую капитализацию рынка. Биткоин, Bitcoin Private, Groestlcoin, Particl и NavCoin имеют самую низкую дневную инфляцию, в то время как DeepOnion и ZCash — самую высокую.

Обращая внимание на годовую инфляцию, можно увидеть ту же картину: криптовалюты, основанные на ZCash, имеют более высокую инфляцию (ZCash, Zencash и ZCoin), в то время как Bitcoin, Groestlcoin, Particl и NavCoin — более низкую.

Впрочем, несмотря на то, в чьём "клане" вы состоите, подобная схема — это очень полезный объективный источник информации, который может открыть вам глаза на те, или иные особенности перечисленных криптовалют.