Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Экономика » Криптовалюты
Мнение эксперта Криптобиржи Аналитика
Автор Никита Лисицын

Что такое “матрица анонимных криптовалют”?

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

Знаете ли вы, что небольшие сообщества пользователей, собирающихся вокруг разных токенов, обычно сравниваются с племенами, или кланами? Как итог — становится довольно трудно объективно выделить все плюсы и минусы различных технологий той, или иной криптовалюты. Чтобы решить эту задачу, сетевой гигант Google, на основе проведённых исследований, составил таблицу, в которой подробно описаны все особенности практически всех анонимных токенов.

Что такое “матрица анонимных криптовалют”?.

Эта таблица была названа как "матрица анонимных криптовалют", а в ней описываются такие свойства приват-токенов, как взаимозаменяемость с остальными криптовалютами и безопасность.

В таблице представлены не только токены, но и их блокчейн-платформы. В списках даже числятся такие популярные криптовалюты, как биткоин, Ethereum, Monero и Dash. Но большую часть составляют альткоины, вроде Phore, Sumokoin и Zoin.

Матрица анонимных криптовалют выполнена крайне щепетильным образом — в ней максимально точно описаны различные характеристики каждого из токенов.

Пользователи могут изучить такие особенности токенов, как объём токенов и их распределение, алгоритмы консенсуса, и множество других показателей. Даже изучение этой таблицы по диагонали может привести к довольно интересным находкам.

Анонимность

В секции "Анонимность", например, вы можете быстро просмотреть все токены на предмет наличие криптографической защиты, которой, как оказалось, у многих криптовалют нет. Остальные характеристики приватности распределены равномерно между Zerocash, Zerocoin и Cryptonote. В частности, из 20 криптовалют только одна использует RingCT и механизм конфиденциальных транзакций — это Particl.

Если посмотреть на Dash повнимательнее, то можно узнать для себя много нового. Пожалуй, один из самых крупных приват-токенов, имеющий гигантскую капитализацию рынка, страдает от нехватки алгоритмов безопасности и анонимности. Это парадокс.

Если сравнить Dash с Particl, то у Particl имеются лучшие оценки почти во всех секциях (они отмечены зелёным), кроме трёх плохих показателей (красных) и одного "среднего" (жёлтый).

Тем временем, на момент написания этой статьи, Dash находится на 12 месте в CoinMarketCap, а Particl — на 133. Возможно, по каким-то внутренним законам получается, что более технически развитый токен не всегда более успешный. Возможно, этим он и платит за свою анонимность — меньшее внимание за по-настоящему безопасные и анонимные транзакции, но, в то же время, способность ответить всем стандартам от регуляторов.

Распределение токенов

Ещё один интересный тренд — это распределение большинства токенов. Почти 25% токенов, представленных в таблице, имеют следующую тенденцию — около 80% всего объёма монет контролируются топ-100 адресами, в то время, как остаток доступен рынку. Биткоин и Dash — единственные токены, у которых часть подконтрольных монет составляет лишь 20%, а большинство — доступно рынку.

Что такое “матрица анонимных криптовалют”?.

Для токенов, построенных на Cryptonote, таких как Monero и Sumokoin, невозможно, однако, найти какие-либо точные показатели, поскольку все адреса этих криптовалют, как и количество содержащихся на них токенов зашифрованы.

Масштабируемость анонимных криптовалют

Масштабируемость — это то количество передаваемых токенов в секунду (tx/s), которое может выдержать блокчейн той, или иной криптовалюты.

Биткоин уже держится на пределе, однако, с каждым разом, этот предел повышается.

ZCash может проводить около 7.73 токенов в секунду. NavCoin пока идёт впереди остальных, имея теоретическую масштабируемость в размере 309 обычных токенов в секунду, а анонимных токенов — около 100 в секунду. Тем самым, обойдя даже скорость совершения транзакций в PayPal (193 tx/s), но всё ещё серьёзно уступая скорости VISA (1,667 tx/s).

Инфляция

Инфляция — это также один из наиболее серьёзных факторов, которые стоит учитывать при инвестициях, поскольку этот фактор нельзя измерить так же точно, как, например, общую капитализацию рынка. Биткоин, Bitcoin Private, Groestlcoin, Particl и NavCoin имеют самую низкую дневную инфляцию, в то время как DeepOnion и ZCash — самую высокую.

Что такое “матрица анонимных криптовалют”?.

Обращая внимание на годовую инфляцию, можно увидеть ту же картину: криптовалюты, основанные на ZCash, имеют более высокую инфляцию (ZCash, Zencash и ZCoin), в то время как Bitcoin, Groestlcoin, Particl и NavCoin — более низкую.

Впрочем, несмотря на то, в чьём "клане" вы состоите, подобная схема — это очень полезный объективный источник информации, который может открыть вам глаза на те, или иные особенности перечисленных криптовалют.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы технологии криптовалюты
Обсудить
Актуальная аналитика
Мнение эксперта
Что такое “матрица анонимных криптовалют”?
Формула небес
Астролог: рожденные 18.05 ответственны
Человек
Ультразвуковая терапия поможет вылечить депрессию
Читательский топ
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Мир перевернулся: Китай начинает диктовать цены на нефть
Сейчас читают
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога" Видео 
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю
Точка зрения
Яков Кедми: Почему русские скрывают свою историю Видео 
Новый атлас Путина - не забава, а международный документ
Кремль
Новый атлас Путина - не забава, а международный документ Видео 
Новейшее оружие России: разрушение мифов
Силовые структуры
Новейшее оружие России: разрушение мифов Видео 
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть Видео 
Новости Все >
Скрипаля выписали из больницы. Его ждет участь дочери?
В школах США запретят олимпийский вид спорта
Украинские оружейники представили танк-вышиванку
Саудиты запустят крупнейший в мире проект получения солнечной энергии
Дания откажется от обвинений в распространении детской порнографии
Япония собирается объявить контрсанкции против США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Прогнозы и статистика
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Мир
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Наука и техника
Назван лучший российский истребитель

Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.

Назван лучший российский истребитель
Экс-замминистра культуры задержали за гигантские хищения
Происшествия
Экс-замминистра культуры задержали за гигантские хищения
Экономика
Россиян поставят на "умные" счетчики
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 18.05 ответственны Соломон Соловьев Игорь Буккер Европа заразила весь мир проказой Игорь Буккер Айдын Мехтиев Мирзиёев в США: создается триумвират против России? Айдын Мехтиев
Комментарии
За недостоверные посты и новости хотят сажать
За недостоверные посты и новости хотят сажать
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Amnesty International потребовала игнорировать ЧМ-2018 в России
Призвавший взорвать Крымский мост американец ответил России
Amnesty International потребовала игнорировать ЧМ-2018 в России
США в колючей проволоке: запрещена любая критика действий Израиля
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
США в колючей проволоке: запрещена любая критика действий Израиля
США в колючей проволоке: запрещена любая критика действий Израиля
Призвавший взорвать Крымский мост американец ответил России
Ультразвуковая терапия поможет вылечить депрессию
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Китай поддался: Трампу предложены уступки на сотни миллиардов
Как Украина опозорилась со взносом в Совет Европы
Раскрыты подробности работы американцев на химобъектах в Узбекистане
Китай поддался: Трампу предложены уступки на сотни миллиардов
Истерика укроСМИ: у проклятой России мост, ЧМ -2018 и газопровод
Атлантический совет потребовал остановить Кремль и "Правду.Ру"
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США

Если власти США не вернут социальное государство, это может закончиться протестным движением молодежи под коммунистическими лозунгами, считает Василий Колташов.

Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Краткая история пыток в США
США и Канада
Краткая история пыток в США
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Мир
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался