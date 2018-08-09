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Автор Никита Лисицын

Биткоин снова растет – токен набрал 3%

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

За прошедшие 24 часа, крипторынок, хоть и с огромным трудом, но всё же немного восстановился, вернув себе $5 миллиардов в общей капитализации. Отчасти, этот рост рынка связан с тем, что токен номер один на платформе получил 3% к своей стоимости.

Однако, большинство токенов, среди которых находятся Basic Attention Token (BAT), Augur (REP), Ontology (ONT), Pundi X (NPXS), и Zilliqa (ZIL), имеющих довольно слаженные команды разработчиков и широкую инвесторскую аудиторию, со вчерашнего дня углубились в "красное", потеряв дополнительно от 9 до 14 процентов стоимости.

Над крипторынком всё ещё облачно

С 7 по 8 августа крипторынок потерял почти $31 миллиард в общей капитализации, то есть, такая мощная просадка произошла всего за 48 часов. За этот период, цена биткоина упала на 14% — токен откатился с $7,200 практически до очередного психологического барьера, замерев к нему максимально близко — на $6,150, в то время как остальные крупные криптовалюты, вроде Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH) и Ethereum (ETH), потеряли в цене ещё больше.

С самой высокой отметки своей стоимости, $5,500, цена токена Bitcoin Cash (BCH), откатилась на 89%, а Ripple, за прошедшие 8 месяцев, потерял 90% своей капитализации.

Часто происходит так, что после массивных просадок основные цифровые активы впадают в затяжные бычьи тренды, практически мгновенно отбивая потери прошлых дней. Однако, сегодня, 9 августа, коррекционное ралли биткоина (BTC) насчитывает всего лишь скромные 3%. Иными словами, токену пока не удаётся и близко отбить потерянное.

Впрочем, объём капитала биткоина (BTC), Ethereum (ETH), а также остальных ведущих токенов, увеличился более чем на 10%, а объём Tether (USDT), самого часто торгуемого стабильного токена, вырос более чем на 20%, что говорит о том, что огромная доля инвесторов всё ещё активно пользуются этой разменной монетой.

Во вторник, CCN сообщили о том, что цена биткоина (BTC) упадёт до $6,500, хотя тогда ещё цена данного токена была устремлена к $7,300. Аналитики отметили ряд различных факторов, таких как недостаточный объём капитала на рынке, сильные коррекционные просадки, а также непредсказуемость текущего рынка.

Эти факторы усугубили положение за последующие несколько дней, однако, если токену не удастся вернуться за психологический барьер на $7,000, то впоследствии, BTC может испытать несколько точек опоры ниже $6,000, возможно даже у $5,500 — минимума цены, который токен испытывал в феврале этого года.

Напомним, что в феврале и июне BTC провалился за $6,000, и активно испытывал опоры у $5,500, однако, тогда токену удалось набраться сил, и вернуться сначала до верхних районов $5,000 зоны, а затем выпрыгнуть за $8,000 и добраться до $9,000. Таким образом, последующие 48 часов определят судьбу токена в краткосрочной перспективе, но если крипторынку удастся, пусть и медленно, но начать процесс восстановления, то вскоре мы увидим внушительный рост, а в противном случае на рынок, вместе с следующей просадкой, придёт медвежий тренд.

"Слив" токенов от ICO

Некоторые аналитики также предположили, что "слив" огромного числа токенов Ethereum (ETC) рядом ICO и блокчейн-проектов, полученных в ходе стадий предпродаж, мог повлиять на текущую ситуацию на рынке, учитывая, как много факторов зависит от производительности токенов BTC и ETH.

В заключение стоит сказать, что если учесть силу пришедших на рынок просадок, а также новости из мира регулирования (отложенное рассмотрение дела VanEck SolidX), можно смело утверждать, что именно внешний мир на этот раз так сильно повлиял на стоимости токенов, и привёл рынок в текущее состояние упадка.

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